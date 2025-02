Guadagnare il 10% in breve tempo con il BTp Più è possibile?

Ora che il BTp Più è acquistabile sul mercato secondario, è possibile guadagnare una percentuale congrua in breve tempo, come per esempio il 10%? Il bond del Tesoro è stato emesso alla pari e attorno ad essa quota in queste primissime sedute. Il rendimento offerto sfiora il 3,30% lordo all’anno, facendo la media tra le cedole dei primi 4 anni al 2,85% e dal quinto anno fino alla scadenza di febbraio 2033 al 3,70%. Il mercato ha reagito bene in fase di collocamento, confortato anche dall’opzione di rimborso anticipato dopo 4 anni concessa ai soli sottoscrittori.

Correlazione negativa tra rendimenti e prezzi

Ci sono due modi per guadagnare con il BTp Più: incassando le cedole fino alla scadenza o al disinvestimento anticipato; rivendendo il titolo sul mercato a quotazioni più alte.

Questo secondo scenario si avvererebbe nel caso in cui i rendimenti scendessero. Ricordate sempre che rendimenti e prezzi sono tra loro correlati negativamente, cioè vanno gli uni in direzione opposta agli altri.

Previsioni sui tassi BCE

Il mercato prevede che i tassi di interesse nei prossimi mesi continueranno a scendere nell’Eurozona. Di quanto? Dello 0,75% rispetto ai livelli attuali entro la fine dell’anno. Se supponiamo che i rendimenti scendano ulteriormente di tale entità lungo la curva dei tassi, quanto potremmo guadagnare con il BTp Più in pochi mesi? Per rispondere a questa domanda dobbiamo sapere che la sua duration modificata è di 6,91 anni. Questo significa che se il rendimento scende/sale dell’1%, il prezzo sale/scende del 6,91%.

Passando dal 3,30% attuale a circa il 2,55%, la quotazione salirebbe di oltre il 5%, portandosi in area 105. In questo caso, potremmo guadagnare rivendendo il BTp Più il 5%, oltre alla cedola maturata per il periodo di possesso.

Possiamo spingerci a ipotizzare un guadagno del 10%? Ebbene, i bond sovrani italiani a 8 anni hanno offerto in media l’1,95% nell’ultimo decennio. E sempre in media, hanno registrato uno spread con il corrispondente Bund nell’ordine di circa 150 punti base o 1,50%. Ora, invece, come detto rendono il 3,30%, esattamente l’1% in più dei titoli tedeschi di pari durata.

Guadagnare il 10% con BTp Più, ipotesi forte

Non possiamo escludere che lo spread si restringa ancora un po’ nei prossimi mesi, a seguito del minore rischio di credito percepito dal mercato con il taglio dei tassi. A parità di rendimento tedesco, ciò equivarrebbe a un calo per il rendimento italiano. Ad ogni modo, anche a spread invariato, se i rendimenti a 8 anni tendessero alla media decennale, la quotazione del BTp Più salirebbe a 109 e ci consentirebbe di guadagnare il 9% in conto capitale. A cui aggiungere sempre la cedola maturata per il periodo di detenzione del bond in portafoglio. Dunque, il 10% sarebbe possibile. Ma stiamo ipotizzando condizioni molto forti, vale a dire tassi di interesse ben più in calo delle attuali previsioni. La media decennale, infatti, fa riferimento a un ambiente di tassi azzerati da parte della Banca Centrale Europea. Erano gli anni dell’inflazione a zero, mentre oggi c’è il timore che i prezzi al consumo nell’Eurozona possano crescere a ritmi superiori al target del 2%.

[email protected]