Gli influencer ora guadagnano meno, ma ancora troppo

In che mondo viviamo? Viviamo in un mondo in cui ci sono delle celebrità, detti influencer, che guadagnano per un post sui social. Questo perché pubblicizzano prodotti di altre aziende dando loro maggiore visibilità. Ecco il mondo che ci siamo costruito. Nel 2025 l’influencer marketing in Italia ha raggiunto dimensioni gigantesche, e i guadagni dei creator vanno da cifre da capogiro a briciole che non pagano nemmeno un cappuccino. Alcuni si portano a casa compensi da star di Hollywood per un singolo post, mentre altri stanno ancora cercando di monetizzare i propri balletti su TikTok. In questo articolo analizziamo in dettaglio il panorama, con un pizzico di sarcasmo per rendere più digeribile il divario tra chi guadagna milioni e chi posta per qualche like.

Influencer guadagni Italia 2025: quanto costa un post su Instagram, TikTok e YouTube

I compensi variano enormemente in base alla categoria e alla piattaforma. Se pensi che basti un cellulare e un sorriso smagliante per fare soldi, dai un’occhiata alle cifre:

Nano influencer (1k–10k follower):

Facebook: 0–50€ a post (una brioche e un caffè, se va bene).

Instagram: 100–300€ a post, 50–150€ a story (giusto per rientrare della manicure).

TikTok: 50–200€ a post (e ore spese a fare balletti).

YouTube: 500–1.250€ a video (qui iniziamo a parlare di soldi veri).

Micro influencer (10k–100k follower):

Facebook: 50–175€ a post.

Instagram: 300–1.500€ a post, 150–300€ a story.

TikTok: 200–750€ a post.

YouTube: 1.250–3.000€ a video.

Mid-tier influencer (100k–500k follower):

Facebook: 175–350€ a post.

Instagram: 1.500–5.000€ a post, 300–1.000€ a story.

TikTok: 750–3.500€ a post.

YouTube: 3.000–7.500€ a video.

Macro influencer (500k–1M follower):

Facebook: 350–750€ a post.

Instagram: 5.000–9.000€ a post, 1.000–2.000€ a story.

TikTok: 3.500–5.000€ a post.

YouTube: 7.500–13.500€ a video.

Mega influencer (1M–3M follower):

Facebook: 750–1.500€ a post.

Instagram: 9.000–12.500€ a post, 2.000–4.000€ a story.

TikTok: 5.000–9.000€ a post.

YouTube: 13.500–25.000€ a video.

Celebrity influencer (oltre 3M follower):

Facebook: 1.500–2.500€ a post.

Instagram: 12.500–40.000€ a post, 4.000–8.000€ a story.

TikTok: 9.000–20.000€ a post.

YouTube: 25.000–60.000€ a video.

Perché i guadagni dei micro influencer sono in crescita mentre le celebrity arrancano

Le aziende nel 2025 stanno spostando sempre di più i loro budget dai mega influencer verso i micro e mid-tier. Perché? Perché i follower delle celebrity si fidano meno di contenuti troppo patinati e percepiti come pubblicità, mentre i profili più piccoli sembrano più autentici e ottengono un engagement reale. Questo significa che mentre i compensi delle star stanno subendo leggere contrazioni, i creator di fascia media stanno finalmente vedendo crescere i loro guadagni in modo consistente.

TikTok rimane la piattaforma con la crescita più veloce, grazie al suo pubblico giovane e dinamico. Instagram continua a dominare per le collaborazioni sponsorizzate, mentre YouTube è il paradiso per chi ama video lunghi e inserzioni più corpose. E sì, anche i podcast e le newsletter stanno entrando nel gioco.

Quanto guadagnano davvero gli influencer italiani e le nuove strategie per il 2025

La verità è che non tutti gli influencer si arricchiscono. Dietro i feed pieni di viaggi e brunch ci sono creator che faticano a monetizzare. Solo una piccola élite porta a casa centinaia di migliaia di euro all’anno.

La maggior parte? Guadagna abbastanza per integrarsi con altri lavori o per reinvestire nel proprio brand. Le strategie per il 2025 premiano i contenuti di qualità e il coinvolgimento autentico con la community. Le aziende stanno privilegiando collaborazioni di lungo termine, che garantiscono un ritorno più stabile e una percezione migliore tra i follower.

