Follia, davvero milioni di italiani non hanno l’assicurazione auto? Report shock

In un’altra parte del mondo si darebbe poco credito a una notizia del genere, la si zittirebbe immediatamente come fandonia. e invece. In Italia la sicurezza stradale è messa a rischio da un dato allarmante: milioni di veicoli circolano senza assicurazione obbligatoria. Si tratta di un fenomeno che coinvolge il 6,1% del parco auto nazionale, secondo le ultime rilevazioni. Questo significa che oltre 2,8 milioni di mezzi percorrono le strade italiane privi della copertura assicurativa, creando pericoli enormi per la collettività. Un quadro che peggiora rispetto agli anni precedenti e che richiede interventi rapidi e decisi per arginare una situazione ormai fuori controllo.

Guidare senza assicurazione non è solo un illecito amministrativo: rappresenta un rischio concreto per tutti gli utenti della strada. Chi viene coinvolto in un incidente con un veicolo non assicurato rischia di dover affrontare un percorso complesso per ottenere i risarcimenti, mentre il conducente responsabile dovrà coprire di tasca propria i danni, con conseguenze economiche devastanti.

Assicurazione auto: una crisi che colpisce milioni di italiani

Il fenomeno delle auto senza assicurazione è particolarmente diffuso in alcune regioni del Sud Italia. In Calabria, Campania e Sicilia le percentuali sono spaventose: si arriva a oltre l’8% di veicoli scoperti. Questo dato stride con la media del Nord, dove l’incidenza di auto non assicurate è inferiore al 5%. La disparità territoriale mette in evidenza non solo un problema di legalità ma anche un divario economico e culturale che contribuisce a perpetuare la piaga.

Le ragioni dietro questa situazione sono molteplici. Da un lato, l’aumento dei premi assicurativi spinge molti automobilisti a rischiare, sperando di non essere controllati.

Dall’altro, la percezione di impunità dovuta a controlli stradali non sempre efficaci favorisce chi decide deliberatamente di non pagare la polizza. Tuttavia, questa scelta si traduce in un pericolo collettivo che grava su tutti: le casse dello Stato e il Fondo di garanzia per le vittime della strada sono costretti a sopperire con fondi pubblici ai danni causati da veicoli non coperti.

Report shock: conseguenze e nuove norme per le auto senza assicurazione

Le autorità stanno cercando di contrastare il fenomeno con controlli sempre più sofisticati. Le telecamere delle zone a traffico limitato e i dispositivi ai semafori intelligenti ora possono incrociare i dati della targa con le banche dati assicurative, individuando i veicoli scoperti anche senza fermarli. Inoltre, dal 30 giugno 2024 è entrata in vigore una nuova norma che estende l’obbligo assicurativo anche ai veicoli fermi su aree private, per contrastare chi lascia l’auto parcheggiata per mesi senza polizza, pensando di sfuggire ai controlli.

Le sanzioni per chi guida senza assicurazione sono pesanti: multe da 849 a 3.396 euro, sequestro del veicolo e la decurtazione di cinque punti dalla patente. Ma nonostante questo, il fenomeno non accenna a ridursi. Le associazioni dei consumatori chiedono più controlli e una politica assicurativa più equa, per evitare che i cittadini siano costretti a scegliere tra pagare la polizza o correre rischi legali ed economici.

Un fenomeno pericoloso che richiede soluzioni urgenti

La presenza di milioni di auto senza assicurazione rappresenta un pericolo non solo per la sicurezza stradale ma anche per l’economia italiana. Il costo sociale di questo fenomeno supera 1,2 miliardi di euro all’anno, una cifra che pesa sul sistema e che deve essere affrontata con piani concreti e innovativi. Serve un impegno congiunto di istituzioni, forze dell’ordine e compagnie assicurative per fermare l’evasione assicurativa. Educare gli automobilisti sui rischi e garantire polizze accessibili potrebbero essere i primi passi per invertire la tendenza e riportare legalità sulle strade italiane.

