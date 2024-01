Per le visite fiscali 2024 non cambiano solo le fasce di reperibilità. Arriva una nuova versione del Portale a uso dei datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato.

Ci riferiamo alle visite di controllo che possono essere inviate ai propri dipendenti che si trovano in malattia. Tali lavoratori, ricordiamo, per legge sono chiamati a rispettare delle fasce di reperibilità. Ossia orari nell’arco della giornata in cui sono tenuti a farsi trovare presso il proprio domicilio in quanto potrebbero ricevere visite da funzionari INPS finalizzate ad accertare l’effettiva malattia diagnosticata che ne impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Come cambiano le fasce di reperibilità

Proprio con riferimento alle fasce di reperibilità per le visite fiscali, di recente l’INPS si è adeguata alla sentenza TAR Lazio n. 16305/2023. Una sentenza che ha equiparato le suddette fasce tra dipendenti del settore privato e quelli del settore pubblico.

Prima del provvedimento, la normativa prevedeva, infatti, fasce di reperibilità diverse fissate nei seguenti orari:

lavoratori settore privato: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00

lavoratori settore pubblico dalla 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.



La menzionata sentenza, invece, ha stabilito che anche per i dipendenti pubblici le visite fiscali si potranno avere dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19. A tali novità si è adeguata anche l’INPS con il Messaggio n. 4640/2023. Restano, invece, fermi i casi di esonero dalle visite fiscali 2024.

Visite fiscali, il nuovo portale INPS per le richieste da parte del datore

Le visite fiscali possono essere inviate direttamente dall’INPS o anche dietro richiesta del datore di lavoro stesso. Proprio con riferimento al datore di lavoro, l’INPS ha annunciato la nuova versione del portale dedicato alle visite di controllo. Qui, il datore di lavoro ha la possibilità di fruire delle funzionalità raggruppate per tipologia di servizio. In dettaglio, troverà i “Servizi per la richiesta” all’interno dei quali si troveranno le seguenti funzionalità:

richiesta visita medica di controllo;

annullamento richiesta;

invio richieste multiple;

verifica invio richieste multiple;

gestione fatture.

Ci sarà poi la voce “Servizi per l’esito”, dove è possibile fare:

consultazione dell’esito da parte dell’utente che ha inserito la richiesta;

consultazione dell’esito da parte del datore di lavoro qualora non sia lo stesso utente di cui al punto precedente;

stampa dell’esito;

consultazione esiti visite d’ufficio Polo Unico.

Infine, c’è la funzione “Comunicazioni” all’interno della quale è permessa la consultazione notizie e novità comunicate dall’INPS agli utenti del servizio.

Riassumendo