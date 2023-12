Cambiano le fasce di reperibilità per le visite fiscali in caso di malattia. Nessuna modifica, invece, sembra dover esserci per i casi di esonero.

La modifica della reperibilità è stata annunciata dall’INPS qualche giorno fa a seguito della recente sentenza del TAR del Lazio che sostanzialmente non fa più discriminazione tra lavoratori dipendenti del settore privato e quelli del settore pubblico.

Le fasce di reperibilità ricordiamo rappresentano l’arco della giornata in cui il lavoratore deve farsi trovare al domicilio indicato laddove riceva visita da parte dei funzionari INPS al fine di accertare l’effettiva impossibilità a svolgere la propria attività a causa della malattia diagnosticata.

Lavoratori pubblici: come cambia la fascia di reperibilità

Prima della sentenza del TAR Lazio, la previsione era che il lavoratore dipendente potesse ricevere visite fiscali nei seguenti orari della giornata:

lavoratori settore privato : dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00

: lavoratori settore pubblico dalla 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.



La sentenza TAR Lazio n. 16305/2023, ha stabilito che le viste fiscali per i lavoratori dipendenti del settore pubblico devono avere gli stessi orari dei lavoratori settore privato. Quindi, anche per loro dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19. Alla sentenza si è adeguata anche l’INPS con il Messaggio n. 4640/2023.

Visite fiscali 2024, l’esonero dall’obbligo di reperibilità

Ciò che non cambia sono i casi di esonero. Alcuni lavoratori sono esonerati per legge. Di conseguenza, per loro continua ad esserci assenza dell’obbligo di rispettare le predette fasce di reperibilità. Si tratta di:

lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati con patologie gravi che richiedono terapie salvavita stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%

con lavoratori dipendenti pubblici in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita malattie per le quali è stata riconosciuta causa di servizio (non per tutti i dipendenti pubblici) stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

in caso di

Riassumendo