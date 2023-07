Dall’Inps via libera all’incentivo per assumere giovani “Neet” under 30

Via libera dall’Inps al bonus per l’assunzione di giovani “Neet” under 30. L’incentivo consiste in uno sgravio pari al 60% della retribuzione lorda mensile, come da decreto ministeriale del 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Si tratta, nello specifico, di una nuova forma di incentivazione all’occupazione voluta dal governo Meloni per combattere il fenomeno dei “Neet”. Cioè di coloro che non studiano, né lavorano e hanno meno di 30 anni di età. Situazione che vede l’Italia fra i primi Paesi in Europa afflitti da questo problema sociale e che colpisce in particolar modo il Sud.

Via libera all’incentivo Inps per assumere i “Neet”

Il bonus per l’assunzione dei giovani “Neet” è rivolto ai datori di lavoro del settore privato per i primi 12 mesi dalla stipula di un contratto di lavoro. Il contratto di lavoro deve essere necessariamente a tempo indeterminato ed essere stipulato tra il 1° giugno 2023 ed il 31 dicembre 2023.

Come meglio spiega la recente circolare Inps n. 68 del 21 luglio 2023, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. E’ necessario, nello specifico, che

alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (Neet);

siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L’iniziativa sarà valida fino alla fine dell’anno e dovrebbe coinvolgere circa 3 milioni di persone. Per poter fruire dell’incentivo bisognerà assumere giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part time. La misura sarà valida anche per le varie forme di apprendistato e per tutta la durata delle stesse.

Come fare domanda all’Inps

Il bonus non è fruibile per la assunzioni di lavoratori domestici.

Per richiedere l’incentivo, il datore di lavoro dovrà effettuare la prenotazione direttamente all’Inps accedendo con le proprie credenziali digitali al portale (Spid, Cie o Cns). Allo scopo bisogna compilare e presentare il modulo “NEET23” disponibile dal 31 luglio online reperibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”.

Se l’istanza è accolta il datore avrà 7 giorni di tempo per stipulare il contratto di lavoro e altri 7 giorni per comunicare all’Inps, pena la decadenza, l’avvenuta assunzione. Scaduti i termini, la prenotazione decade in automatico e bisogna ripetere l’istanza

Poiché i fondi sono limitati, il riconoscimento dell’incentivo all’assunzione di Neet avviene in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di esaurimento delle risorse, l’Inps. Viceversa, in caso di accoglimento, la fruizione dello sgravio avviene tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili.

70 mila assunzioni di Neet entro fine anno

Il bonus è cumulabile con l’esonero totale (triennale) per nuove assunzioni a tempo indeterminato di under36 effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, così come prorogato dall’ultima legge di bilancio. In questo caso, però, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali per ogni lavoratore assunto.

Il decreto tende a ridurre il problema cronico dei Neet che in Italia rappresenta una percentuale molto alta rispetto alla popolazione. In altri Paesi Ue non è così forte come da noi: l’Italia registra il più alto tasso di Neet (23,1%) contro una media del 13,1% per i 27 Paesi dell’Unione.

La platea dei Neet è costituita essenzialmente da ragazzi che hanno terminato la scuola ma non riescono a inserirsi nel mondo del lavoro. Soprattutto al Sud dove la presenza di aziende e imprese è minore rispetto al Centro-Nord. Lo stimolo economico dovrebbe quindi favorire la ricerca di queste persone che spesso hanno preferito il reddito di cittadinanza alla ricerca di una occupazione.

Riassumendo…