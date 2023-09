Via libera al bonus benzina sulla social card (decreto energia)

Arriverà sulla carta dedicata a te (carta risparmio spesa) il bonus carburanti previsto con il nuovo decreto energia approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 settembre 2023. Dunque, destinatari saranno gli stessi soggetti della carta. Ossia, nuclei familiari con almeno tre componenti e con ISEE non superiore a 15.000 euro.

Si estende così il paniere di beni acquistabili con la social card. Che, dunque, non sarà più legata solo a beni alimentari di prima necessità

Ma vediamo cosa ha stabilito in dettaglio l’esecutivo.

Carta dedicata a te, i destinatari

Innanzitutto, ricordiamo che la carta dedicata a te è stata distribuita in maniera automatica a partire dal 18 luglio 2023.

I destinatari sono stati individuati in automatico dall’INPS, tra i nuclei familiari con almeno tre componenti e con ISEE non superiore a 15.000 euro. Inoltre, nel nucleo non devono esserci persone che già percepiscono misure di aiuto come il reddito di cittadinanza, l’assegno di inclusione, la NASPI, ecc.

Gli elenchi formati dall’INPS sono poi stati resi disponibili ai comuni di residenza che hanno informati i beneficiari della possibilità di recarsi alle poste per il ritiro della carta.

Prima del bonus benzina

Così come è nata, l’importo ricaricato (una tantum) sulla carta è di 382,50 euro da poter spendere solo per acquistare beni alimentari di prima necessità tra quelli di cui all’elenco indicato all’allegato 1 del DM 18 aprile 2023, ossia:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d’oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi, lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta di qualunque tipologia

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acque minerali

aceto di vino

caffè, tè, camomilla.

La carta risparmio era da utilizzarsi almeno una volta entro il 15 settembre 2023. Chi non ha provveduto in tal senso ha visto disattivarsi l’utilizzo e le risorse ritornare nella disponibilità del fondo per essere ridistribuite ad altri possibili destinatari.

In arrivo, sulla social card, il bonus benzina di 77 euro

Con il nuovo decreto energia approvato dal Consiglio dei Ministri, si consentirà l’uso della carta dedicata a te anche per l’acquisto di carburanti.

Insomma un bonus benzina che arriverà direttamente sulla social card. A tale scopo sono destinate risorse per 100 milioni di euro che dovrebbe tradursi in una nuova ricarica sulla carta di circa 77 euro da poter utilizzare per il rifornimento del carburante.

Ad ogni modo, per conoscere le regole attuative e l’esatto importo del bonus benzina bisognerà aspettare il relativo decreto attuativo che dovrà emanarsi entro 30 giorni dell’entrata in vigore del decreto energia, di cui ora si attende solo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Riassumendo…