Carta dedicata a te, perché per qualcuno non funziona più

La carta dedicata a te dell’importo di 382,50 euro è stata distribuita ai destinatari. Chi l’ha ricevuta la sta utilizzando per fare la spese al supermercato per sé e per la propria famiglia. L’utilizzo è fino ad esaurimento del saldo disponibile.

Tuttavia, per alcuni è divenuta inutilizzabile di già, nonostante sia ancora integro l’importo ricaricato.

Andiamo, quindi, a spiegarne il possibile motivo.

A chi è stata consegnata

La carta dedicata a te (nota anche come carta risparmio spesa), è stata distribuita in maniera automatica, senza necessità di fare domanda.

I beneficiari sono stati individuati dall’INPS tra i nuclei familiari con almeno tre componenti ed un ISEE non superiore a 15.000 euro. Inoltre nel nucleo non dovevano esserci già componenti percettori di altre forme di aiuto (reddito di cittadinanza, NASPI, ecc.).

L’INPS ha passato le liste ai comuni che poi hanno inviato la lettera ai beneficiari per informali della disponibilità per loro della carta.

La lettera invitava i destinatari a recarsi alle poste per il ritiro.

Al momento della consegna, la carta dedicata a te aveva ricaricato l’importo di 382,50 euro. La distribuzione è avventa a partire dal 18 luglio 2023.

Carta dedicata a te, l’utilizzo entro una data precisa

L’importo e, quindi, la carta si possono utilizzare per acquistare solo specifici beni alimentari di prima necessità tra quelli rientranti nell’allegato allegato 1 decreto interministeriale del 18 aprile 2023. In dettaglio, si tratta dei seguenti prodotti:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d’oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi, lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta di qualunque tipologia

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acque minerali

aceto di vino

caffè, tè, camomilla.

Allo stesso tempo il legislatore ha stabilito una data precisa entro cui la carta doveva essere utilizzata almeno una volta. Tale data fu individuata al 15 settembre 2023.

Oggi, pertanto, la carta dedicata a te non funziona più (in quanto disattivata) per coloro che NON hanno fatto almeno un acquisto entro il 15 settembre 2023. Gli importi delle carte inutilizzate ritornano nella disponibilità del fondo per poter essere riassegnate ad altri.

Ricordiamo anche che allo studio del governo la possibilità di erogare un bonus benzina come ricarica di 80 euro sulla carta risparmio spesa.

Riassumendo…