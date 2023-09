Verso lotteria scontrini istantanea, cosa devono fare i venditori entro il 2 ottobre

La lotteria scontrini istantanea che sta per nasce si avvicina alla seconda tappa dopo l’ok del Garante Privacy. I commercianti al minuto sono chiamati ad adeguare i propri registratori di cassa telematici. Registratori che dovranno essere in grado di generare il codice che permetterà al cliente di partecipare alle estrazioni e di riscuotere il premio.

Questa nuova formula del gioco con vincite immediate si affiancherà e non sostituirà l’attuale lotteria scontrini ad estrazioni differite. Una formula, quest’ultima, iniziata nel 2021 e che prevede:

sorteggi mensili (ogni secondo giovedì del mese, con riferimento agli scontrini del mese prima);

(ogni secondo giovedì del mese, con riferimento agli scontrini del mese prima); sorteggi settimanali (ogni giovedì della settimana, per gli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana precedente);

(ogni giovedì della settimana, per gli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana precedente); estrazioni annuali (con data definita di volta in volta e a cui partecipano gli scontrini dell’anno prima).

Previsti premi sia per chi compra sia per chi vende.

Come partecipare alle estrazioni

Per partecipare alla lotteria scontrini con estrazioni differite serve pagare con strumento elettronico e serve altresì il codice lotteria da mostrare al venditore al momento dell’acquisto.

Un codice che, chi non lo ha ancora, lo può generare direttamente dal sito istituzionale dedicato al gioco.

Per la lotteria scontrini istantanea, quando partirà, servirà, oltre che pagare con strumento elettronico, il codice bidimensionale. Come detto, questa nuova formula del gioco affiancherà e non sostituirà quella a sorteggi periodici.

Ha già ottenuto il via libera dal Garante Privacy il quale ha reso anche noto le modalità di partecipazione quando sarà possibile. In particolare:

bisognerà scaricare l’app “ Gioco Legale ” e autenticarsi tramite SPID o CIE;

” e autenticarsi tramite SPID o CIE; con l’app si potrà inquadrare il codice (QR e codice simile) presente sullo scontrino emesso dall’esercente a fronte del pagamento elettronico;

(QR e codice simile) presente sullo scontrino emesso dall’esercente a fronte del pagamento elettronico; in caso di vincita, l’app avviserà istantaneamente il cliente con una notifica e invierà, previa compilazione di un questionario, un codice bidimensionale attraverso cui il cliente potrà riscuotere il premio presso uno degli esercizi abilitati, entro il termine di 30 giorni.

Lotteria scontrini istantanea, la data del 2 ottobre 2023

Ottenuto il via libera dal Garante Privacy, ora l’altro passo verso la lotteria scontrini istantanea deve essere compiuto dai negozianti. Questi, infatti, sono chiamati ad adeguare i propri registratori telematici. Un adeguamento che deve essere fatto, salvo proroghe, entro il 2 ottobre 2023 secondo quanto indicato nel Provvedimento Agenzia Entrate 18 gennaio 2023.

A fronte della spesa sostenuta per l’adeguamento, tuttavia, il legislatore riconosce il c.d. bonus registratore telematico. Si tratta di un credito d’imposta pari al 100% della spesa per un massimo di 50 euro per ogni strumento.

Un bonus reso operativo con il Provvedimento Agenzia Entrate del 23 giugno 2023.

Riassumendo…