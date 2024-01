L’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) da qualche tempo è sotto gli occhi del nostro legislatore. La strada avviata sta portando ad una graduale eliminazione di questo tributo, il cui gettito finisce nella casse della regione in cui è svolta l’attività imprenditoriale.

Per coloro che ancora la pagano, la liquidazione del dovuto avviene in sede dichiarativa (Modello IRAP) e come l’IRPEF e IRES si paga (con il Modello F24) a saldo e acconto (primo acconto e secondo o unico acconto).

Quando si compila il Modello F24 bisogna indicare, tra i vari dati, il codice della Regione destinataria dell’imposta. Un errore nell’indicazione di tale codice (ad esempio, l’indicazione del codice di una Regione diversa rispetto a quella che deve essere l’effettiva Regione destinataria) porterebbe come conseguenza al contribuente che il versamento come se non risultasse effettuato.

Vediamo, quindi, come rimediare a tale tipologia di errore.

La graduale abolizione del tributo

Volendo sintetizzare l’IRAP, si tratta di un tributo il cui presupposto è l’esercizio abituale, nel territorio delle Regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. È, in ogni caso, presupposto d’imposta, l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato.

La legge di bilancio 2022 (commi 8-9) ha stabilito che, dal periodo d’imposta 2022 (Modello IRAP 2023) non sono più soggetti passivi di questa imposta:

le persone fisiche esercenti attività commerciali (quindi, le ditte individuali)

gli esercenti attività di lavoro autonomo (liberi professionisti).

La legge delega riforma fiscale, come approvata, nell’ambito della revisione delle imposte sul reddito, prevede un ulteriore superamento del tributo. Il governo è chiamato a trovare le risorse che permetteranno di eliminare l’IRAP anche per società di persone, studi associati e le società tra professionisti. Poi si passerà anche agli altri contribuenti.

Versamento IRAP, cosa fare per il codice regione errato in F24

Come detto, l’IRAP si versa anch’essa a saldo e acconto. Il pagamento è effettuato con Modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

3800 – saldo

3812 – primo acconto

3813 – secondo o unico acconto.

Del modello di pagamento bisogna compilare la “SEZIONE REGIONI”. Come anticipato qui bisogna, tra l’altro, indicare il codice regione destinataria del versamento.

Laddove dopo aver compilato e versato ci si dovesse accorgere di aver indicato il codice regione sbaglio, è orientamento consolidato della giurisprudenza (si veda ad esempio Sentenza Cassazione n. 14786/2022), che il contribuente NON debba ripetere il versamento alla regione corretta e poi chiedere rimborso alla regione sbagliata. Deve essere, invece, la regione stessa indicata in modo errato a dover riversare il gettito alla regione corretta.

Riassumendo