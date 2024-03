L’INPS ha annunciato oggi, 11 marzo 2024, l’apertura delle domande per il bonus asilo nido 2024. La misura non è alla sua prima edizione ed è stata pensata per sostenere le spese relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, rappresentando un aiuto concreto per i genitori di bambini di età inferiore ai 36 mesi.

L’importanza del contributo risiede nella sua capacità di alleggerire il carico economico sulle famiglie, garantendo al contempo l’accesso dei più piccoli a servizi educativi di qualità.

Importi e requisito ISEE

Inoltre, la decisione del legislatore (legge di bilancio 2024) di incrementare l’importo del contributo per i nuclei familiari con specifici requisiti sottolinea l’importanza di un approccio inclusivo e attento alle varie realtà familiari del paese.

Il bonus asilo nido 2024 si articola in un sistema di contributi che varia in base all’ISEE della famiglia, con importi massimi che possono raggiungere i 3.600 euro per alcuni nuclei familiari. In dettaglio, il contributo è fino a:

3.000 euro annui (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di ISEE in corso di validità fino a 25.000 euro;

2.500 euro annui (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro;

1.500 euro annui (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi: ISEE oltre la predetta soglia di 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante.

Per il 2024 la somma può giungere fino a 3.600 auto annui (10 rate da 327,27 euro e una da 327,3 euro) per i nuclei familiari che abbiano un figlio nato dopo il 1° gennaio 2024 e almeno un altro figlio di età inferiore a 10 anni. Resta fermo il requisito ISEE non superiore a 40.000 euro.

Bonus asilo nido 2024, guida alla domanda

La domanda per il bonus asilo nido 2024 può essere presentata entro il 31 dicembre 2024, dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso.

La richiesta si può fare tramite il servizio web disponibile sul sito INPS e denominato “ Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione ”. Per accedere è necessario autenticarsi preventivamente tramite credenziali SPI, CIE o CNS.

In alternativa, è possibile fare la domanda bonus nido 2024 rivolgendosi ad istituti di patronato. È necessario allegare la documentazione di spesa. Ciò può essere fatto entro il 31 luglio 2025.

Quest’anno c’è una novità: la domanda precompilata. In sostanza, i genitori/soggetti affidatari di minori che abbiano già presentato domanda per il contributo nell’anno 2023 e per i quali sia disponibile la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità comprese tra settembre e dicembre 2023, è disponibile in procedura la domanda per l’anno 2024 precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta preesistente. E’, quindi, per loro possibile procedere alla compilazione della domanda stessa confermando o modificando i dati precaricati, avendo cura di verificare se l’IBAN indicato è ancora valido e, relativamente al contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il contributo per l’anno 2024.

Trovi qui tutte le indicazioni INPS sulla domanda bonus asilo nido 2024 (Messaggio n. 1024 dell’11 marzo 2024).

