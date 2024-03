È attiva, da qualche giorno, la possibilità per i genitori di fare domanda per il bonus asilo nido 2024. Quest’anno il beneficio si presenta con una novità Ad alcuni spetta una maggiorazione sull’importo ordinariamente previsto.

Il bonus in esame, ricordiamo, è un contributo finalizzato al sostegno dei genitori a fronte delle spese legate all’iscrizione dei bambini nei servizi di asilo nido (pubblico o privato). È destinato, dunque, alle famiglie con bambini di età compresa tra i 0 mesi e i 3 anni. Il benefico può essere a copertura parziale o totale della spesa a seconda dell’ISEE del nucleo familiare stesso.

L’importo del bonus asilo nido 2024

L’importo del bonus asilo nido 2024, come per gli altri anni, varia come detto, in funzione dell’ISEE. In dettaglio, il contributo è pari ai seguenti importi massimi:

3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di ISEE in corso di validità fino a 25.000 euro;

2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro;

1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi: ISEE oltre la predetta soglia di 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante.

L’ISEE da prendere in riferimento è il c.d. “ISEE minorenne” in corso di validità nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

La domanda all’INPS

Il riconoscimento del bonus asilo nido non è automatico. Per averlo bisogna fare domanda all’INPS. Ciò può essere fatto con una delle seguenti modalità:

tramite portale web dell’IINPS, utilizzando gli appositi servizi ed accedendovi con credenziali SPID, CIE o CNS

oppure rivolgendosi ad Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La richiesta è in scadenza il 31 dicembre 2024.

L’INPS considera l’ordine cronologico delle domande. Quindi, non erogherà più il beneficio una volta esaurite le risorse disponibili.

Trovi sul sito INPS tutte le istruzioni di domanda e erogazione del bonus asilo nido.

Bonus asilo nido 2024, a chi spetta la maggiorazione

La legge di bilancio 2024, con riferimento al bonus asilo nido richiedibile quest’anno, ha previsto una maggiorazione rispetto all’importo ordinariamente previsto. In particolare, il legislatore ha stabilito che il bonus nido 2024 può arrivare fino a 3.600 euro l’importo del contributo è aumentato a 3.600 euro (ossia 10 rate da 327,27 euro e una da 327,3 euro) per i nuclei familiari che abbiano tutti i seguenti requisiti:

un figlio nato dopo il 1° gennaio 2024

almeno un altro figlio di età inferiore a dieci anni;

un valore dell’ISEE non supera i 40.000 euro.

Resta fermo che per le famiglie con un ISEE superiore a 40.000 euro il bonus è di 1.500 euro annui.

Riassumendo