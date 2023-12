Nuovo elenco dei titoli azionari quotati su borsa italiana esenti dalla Tobin Tax per il 2024. L’imposta, ormai in vigore da 10 anni, colpisce tutte le società a larga capitalizzazione con eslcusione di quelle più piccole per incentivare gli scambi da parte degli investitori. Di cosa si tratta esattamente?

La FTT (Financial TransactionTax), comunemente nota come TobinTax, è un’imposta che è stata introdotta nel nostro ordinamento fiscale nel 2013. La tassa colpisce indistintamente la maggior parte degli investitori attraverso una piccola trattenuta sull’acquisto di azioni, derivati e altri strumenti finanziari quotati in borsa.

Tobin Tax, quanto si paga sulle transazioni di borsa

Nonostante si sia più volte tentato di abolire la Tobin Tax perchè inefficace , tanto in Italia quanto in altri Paesi Ue, è tutt’oggi ancora in vigore.

La Tobin Tax non è calcolata in misura fissa, ma varia in percentuale. Si tratta per la precisione dello 0,10% della transazione sul valore di acquisto dello strumento finanziario oggetto di imposta. Il che, per un investitore di lungo periodo potrebbe anche essere poco significativa, ma per un trader che effettua numerose operazioni durante l’anno ha un peso significativo.

Non tutte le operazioni sono però soggette a Tobin Tax. Esenti dalla gabella sono le azioni delle scoietà a bassa capitalizzazione, ovvero inferiori a 500 milioni di euro. Valore che viene aggiornato ogni anno, a fine novembre, in base all’andamento dei prezzi dei rispettivi titoli azionari. Così capita spesso che tante società che erano escluse da imposta, se il mercato è andato bene, l’anno successivo vi rientrano. E viceversa.

Strumenti finanziari esenti dalla Tobin Tax

Come detto, la Tobin Tax colpisce solo le azioni e i derivati delle società quotate in borsa. Non vi rientrano, oltre ai titoli azionari con capitalizzazione inferiore a 500 milioni, i seguenti strumenti finanziari: i titoli di stato, le obbligazioni, le quote di fondi d’investimento le quote di Sicav, i titoli azionari esteri quotati in Italia e i titoli azionari con residenza fiscale all’estero.

