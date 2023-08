Ultimissime sblocco cessione del credito alla Regione, conviene di più?

Ennesima (probabile) sterzata nell’intricata foresta politico-giuridica del Superbonus. La principale delle agevolazioni edilizie, infatti, si appresta a conoscere un nuovo potenziale capitolo sul nodo gordiano delle cessioni del credito.

Stavolta, a intervenire potrebbero essere le Regioni, affiancate dagli altri enti locali, con la possibilità di procedere all’acquisto dei crediti cedibili non in modo diretto ma attraverso una partnership ad hoc con società private collegate. Un tentativo di diradare ulteriormente la visuale nell’ambito di un quadro normativo che, a oggi, nonostante i vari ritocchi continua a mostrarsi troppo confuso, specie per i crediti già ceduti e sottoposti a revisioni varie della disciplina.

Per la verità, il sentiero è già stato aperto con una legge regionale approvata dalla giunta della Basilicata che, per l’avvio delle procedure sul Superbonus, ha chiesto al Ministero dell’Economia di vagliare la propria proposta. Un parere arrivato e che, al momento, ha dato esito positivo.

L’iniziativa lucana, infatti, non sarebbe in contrasto con il quadro legislativo nazionale (ossia l’ultimo approvato in merito al Superbonus). Inoltre, tutte le altre osservazioni di carattere costituzionale hanno dato esito positivo.

Con una nota del governatore Vito Bardi del 16 agosto scorso, in sostanza, la Basilicata ha avviato una nuova stagione delle cessioni del credito collegate al Superbonus. Persino il divieto all’acquisto dei crediti da parte delle Regioni è stato ovviato. Ciò grazie all’intervento di società private che, pur collegate agli enti territoriali, non figurano tra gli acquirenti esclusi dal decreto relativo al tema. Come precisato dalla nota della Basilicata, in pratica, la nuova legge regionale si pone come soluzione per imprese e cittadini rimasti impantanati nelle norme sulla cessione del credito.

Superbonus, le Regioni sbloccano le cessioni del credito? Ecco come funzionerebbe il sistema

Le società demandate all’acquisto potranno dunque procedere senza problemi, favorendo quindi un intervento indiretto della Regione.

Se il problema è ancora quello dei crediti incagliati, il parere positivo del Mef alla legge lucana potrebbe far realmente saltare il tappo. A seconda di come andrà l’esperienza in Basilicata, gli enti territoriali potrebbero tentare di applicare il piano a contesti regionali più ampi a livello territoriale. E, quindi, con cantieri (aperti e potenziali) in numero maggiore. Anche perché, come detto, si agirebbe nel pieno rispetto del decreto Cessioni, che all’articolo 1 vietava alle Regioni e agli altri enti di favorire lo sblocco dei crediti. Non facendo tuttavia menzione a società parallele che, seppure private, agiscono in partenariato con i suddetti enti. Lo stesso governatore Bardi ha indicato nel modello lucano “una best practice da replicare”, soprattutto in virtù dell’ok esplicito arrivato dal Ministero competente.

In sostanza, la Regione interverrebbe indirettamente, laddove le condizioni lo consentano, per favorire lo sblocco dei crediti per le pratiche aperte in relazione agli interventi di aggiornamento edilizio previsti dal Superbonus. E questo sia nel caso in cui i crediti riguardino contribuenti privati che imprese, le cui somme risultano bloccate nei vari cassetti fiscali. Per la Basilicata, al momento, il monte complessivo degli interventi si attesta attorno al miliardo di euro, con circa 200 milioni in crediti incagliati. Resta in piedi, al di fuori delle potenziali nuove normative regionali, anche l’ipotesi di piattaforme esterne incaricate di sbrogliare la matassa dei crediti, come Enel X. Anche in questo caso, si tratterebbe di terzi incaricati dell’acquisto dei crediti o di trasferirli ad altri potenziali acquirenti. La deadline era al mese di settembre ma la partita è ancora aperta.

