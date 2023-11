Superbonus 110 condomini. Nel DL Anticipi c’è un emendamento per la proroga

Non è ancora detta l’ultima parola. Se nel DDL di bilancio non c’è traccia della proroga del 110 per i condomini, con un emendamento al DL Anticipi, Forza Italia ha proposto una proroga del superbonus fino al 30 giugno 2024. Senza proroga, dal 1° gennaio 2024 il superbonus scenderà al 70%.

L’emendamento, se passerà, non riguarderà tutti i lavori ma solo quelli rispetto ai quali si è raggiunto un certo stato di avanzamento lavori, c.d. S.A.L.

Vediamo nello specifico qual è il contenuto della modifica proposta dai senatori Licia Ronzulli, Roberto Rosso e Claudio Lotito.

Il superbonus 110 per i condomini. Agevolazione al 70% dal 2024

A oggi la questione superbonus è abbastanza complicata.

Infatti, già dal 2023 l’agevolazione è scesa dal 110% al 90%. Nel 2024 è previsto un ulteriore taglio. Infatti, si passa dal 90% al 70%, per poi arrivare per i lavori 2025 al 65%.

Tuttavia, grazie alla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, è stata inserita una deroga al taglio del superbonus 2023 dal 110% al 90%.

In particolare, per le spese 2023, è ancora possibile prendere il 110 con sconto in fattura e cessione del credito per:

gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la CILAS;

gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater. Ossia in data 18 novembre 2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILAS;

per gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra il 18 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, sempre a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti presentata la CILAS;

comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

In tutti questi casi, i condòmini hanno diritto al 110 pieno.

Opzioni dopo il DL 11/2023

Sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito, c’è da dire che dopo il DL 11/2023, le opzioni sono ancora ammesse se alla data del 16 febbraio 2023 sono in essere alcune condizioni, ad esempio:

per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o presentato altro titolo abilitativo per i lavori diversi al superbonus;

per gli interventi effettuati dai condomin i, risulta adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

i, risulta adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); ecc.

Naturalmente, considerato l’orizzonte temporale di riferimento (novembre 2022) per prendere il 110 pieno, chi ne ha diritto può certamente sfruttare lo sconto in fattura e la cessione del credito (CILA antecedente del 16 febbraio 2023).

Superbonus 110 condomini. Nel DL Anticipi c’è un emendamento per la proroga

La situazione a oggi più preoccupante è quella dei lavori 110 sui condomini.

Infatti, il superbonus al 110 spetta solo per le spese 2023 con SAL terminati.

Dunque, se l’impresa che esegue i lavori non finirà entro fine anno, le spese 2024 saranno agevolate solo al 70%. Cosicché si potrebbero creare contenziosi tra imprese e condòmini circa il pagamento delle spese non coperte dall’agevolazione.

Da qui, numerosi cantieri potrebbero essere lasciati a metà o comunque incompleti. L’impresa senza liquidità non potrà portare avanti i lavori.

Ecco perché a gran voce, ANCE e le altre sigle dell’edilizia hanno chiesto la proroga del superbonus condomini. Tuttavia, nel DDL di bilancio non vi è traccia delle proroga.

A dare qualche speranza alle imprese e ai contribuenti, c’è un emendamento al DL Anticipi proposto da Forza Italia con i senatori Licia Ronzulli, Roberto Rosso e Claudio Lotito.

L’emendamento prevede la proroga del 110 condomini:

fino al 30 giugno 2024 ;

; con lavori completati almeno al 60% entro il 31 dicembre 2023.

A queste condizioni, anche per le spese sostenute fino a metà dell’anno prossimo si avrà diritto al 110 pieno.

