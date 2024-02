Arriva l’elenco definitivo degli ammessi a godere dello sport bonus 2023 relativo alla seconda finestra domande. È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport, della presidenza del Consiglio dei ministri.

Lo sport bonus, ricordiamo, è il credito d’imposta (65%) riconosciuto alle imprese a fronte di erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Sono state nel tempo previste diverse edizioni. Dalla legge di bilancio 2019 fino all’ultima edizione del 2023.

Le due finestre 2023

Per l’edizione sport bonus 2023, come per quelle trascorse, sono state previste due finestre temporali per la presentazione delle richieste. La prima delle due si è aperta il 30 giugno 2023 e doveva chiudersi nei 30 giorni successivi, ma sono giunti 15 giorni di proroga. La seconda finestra si è aperta il 15 ottobre 2023 e chiusa regolarmente entro i 30 giorni successivi.

A chiusura della procedura domanda, il Dipartimento per lo Sport, per ciascuna delle due finestre ha provveduto a pubblicare l’elenco delle imprese autorizzate a erogare il contributo alla struttura scelta secondo le modalità di pagamento indicate nella domanda. Per la seconda finestra, a seguito di detta pubblicazione, le imprese incluse, erano chiamate, entro il 20 dicembre 2023 ad effettuare l’erogazione liberale (con bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolare) e caricare la quietanza di pagamento nella piattaforma sport bonus nella sezione “messaggi”, icona “allegati”.

Sport bonus 2023, seconda finestra: l’elenco beneficiari

La procedura prevedeva che a seguito di detti due adempimenti, il Dipartimento dello Sport inoltrasse, all’Agenzia Entrate l’elenco dei soggetti che hanno effettuato le erogazioni. L’Agenzia Entrate a sua volta doveva inserire gli importi agevolati nei cassetti fiscali dei beneficiari medesimi.

Solo dopo tali due passaggi, il Dipartimento avrebbe pubblicato, sul proprio sito, l’elenco definitivo dei beneficiari del credito di imposta.

Pubblicazione, questa che è avvenuta il 13 febbraio 2024.

A questo punto, i beneficiari, possono (a partire dal 5° giorno successivo a detta pubblicazione) utilizzare lo sport bonus 2023 esclusivamente in compensazione nel Modello F24. Il codice tributo è 6892) e il Modello F24 deve presentarsi esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate.

Riassumendo