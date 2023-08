Ormai è diventato comune alla maggior parte delle persone. Lo SPID, acronimo di Sistema pubblico di identità digitale è diventato uno strumento assolutamente indispensabile per tutti i contribuenti. Interagire con la Pubblica Amministrazione, presentare una domanda all’INPS o all’Agenzia delle Entrate, controllare il saldo punti patente e così via dicendo, sono solo alcuni utilizzi di questo ormai imprescindibile strumento. Come tutti sanno, per lo SPID serve un indirizzo email e pure un numero di telefono. Perché è tramite codici OTP, SMS e applicazioni smartphone che si interagisce con le PA. Ma alla luce di questo particolarissimo meccanismo, anche il semplice cambio di numero di cellulare rischia di mandare in panne lo SPID stesso.

“Buongiorno, mi chiamo Michela e ho bisogno di una spiegazione. Ho lo SPID che uso ormai da anni per pratiche INPS ma non solo. Ormai non ne faccio a meno. Ma stavo decidendo per motivi personali a cambiare numero di cellulare.

SPID: ecco cosa accade se il titolare cambia numero di telefono

Dal momento che lo SPID è collegato a quel numero, perfino per resettare la password, mi chiedevo se potessero insorgere problemi nel caso in cui cambiassi davvero numero.”

Il cambio di numero di cellulare o il cambio di email possono fare diventare praticamente inutilizzabile lo SPID. Perché l’applicazione sullo smartphone anche se resta attiva può non funzionare più nel momento in cui è necessario resettare la password o ricevere via SMS un codice OTP. Anche aprire un altro SPID con un altro provider nel momento in cui si cambia numero di cellulare, può essere impossibile. In questo caso infatti l’indirizzo email risulterà già associato a una identità digitale.

E ogni numero di telefono e ogni indirizzo email devono essere utilizzati per un solo SPID.

Ma allora, come si fa a cambiare numero di cellulare per usare ancora lo SPID già attivo? Una domanda comune a molti contribuenti che si trovano in questa condizione. E adesso approfondiremo il tutto, andando a vedere cosa si può fare, anticipando il fatto che da Provider a Provider cambia tutto e una risposta valida per tutti non esiste.

La procedura per cambiare numero di telefono sullo SPID

Cambiare il numero di telefono utilizzato per aprire lo SPID la prima volta può essere fatto. Ma a dire il vero non c’è una procedura unica per cambiare numero di cellulare associato allo SPID. Infatti, così come ogni Provider ha il suo meccanismo di autenticazione su un sito della Pubblica Amministrazione, così ha un suo particolare meccanismo di correzione di un numero di cellulare. Perché di fatto si tratta proprio di correggere il numero di cellulare associato alle credenziali SPID.

Il Provider è il gestore dei servizi SPID a cui un utente deve rivolgersi per l’attivazione delle credenziali. Ogni Provider ha diverse modalità di autenticazione. C’è chi prevede la generazione di un codice OTP, chi prevede l’accesso tramite codice da ricevere via email o via SMS. In altri casi, tramite autorizzazione via applicazione e notifica. Anche l’attivazione delle credenziali ha procedure diverse a seconda del Provider. Perché c’è l’attivazione tramite riconoscimento diretto, quella tramite video chiamata e così via. E come sono variabili le procedure di attivazione dello SPID, variano i modi di correzione di un numero di cellulare.

A volte serve che il vecchio numero di cellulare sia ancora attivo e consultabile

Il problema più serio è quando il Provider pretende, come fa PosteID (provider di Poste Italiane), l’accesso al vecchio numero di cellulare. Una cosa non proponibile a chi magari ha perso il cellulare o non può più utilizzare il suo vecchio numero. Per il Provider Aruba, basta riconfigurare l’applicazione di Aruba e, in contemporanea, utilizzare il sito selfcare SPID.

In questo caso la problematica riguarda la necessità di due device con cui aprire sia l’applicazione che il sito. Per Infocert, altro popolare provider, il meccanismo è identico a quello di Poste Italiane. Bisogna avere modo di accedere all’applicazione collegata al vecchio numero. In modo tale da ricevere i codici e le notifiche utili al cambio di numero.