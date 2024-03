Ultimo giorno di febbraio 2024, ultimo turno del mese anche per la lotteria scontrini. Il sorteggio di ieri, giorno 29, ha visto protagonisti gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 19 febbraio a domenica 25 febbraio.

A essere fortunati sono 15 acquirenti e 15 venditori. Lo stesso biglietto estratto risulta vincente per entrambe le parti. A ogni acquirente vanno 25.000 euro e ad ogni venditore 5.000 euro. I giorni di tempo per reclamare il premio sono 90, che decorrono dal momento in cui si riceve notizia ufficiale della vincita (via PEC o per raccomandata).

Le origini del gioco

Trascorso inutilmente il termine, il premio è perso.

Per risalire alle origini del gioco bisogna andare indietro di due anni. Era l’11 marzo 2021 quando ci fu il primo sorteggio in assoluto a cui presero parte gli scontrini trasmessi nel mese di febbraio dello stesso anno. Ogni secondo giovedì del mese le estrazioni continuano per gli scontrini del mese prima. Vincono ogni turno 10 acquirenti (100.000 euro ognuno) e altrettanti venditori (20.000 euro ciascuno).

Altro tassello fu messo il 10 giugno 2021 quando iniziarono le estrazioni infrasettimanali. Si tengono ogni giovedì per gli scontrini trasmessi da lunedì a domenica della settimana prima. Vincono ogni volta 15 acquirenti e 15 venditori. Ciascun acquirente mette in cassa 25.000 euro e ogni venditore, invece, 5.000 euro.

Due maxi premi per il sorteggio annuale. In palio 5.000.000 di euro un fortunato acquirente e 1.000.000 di euro per un fortunato esercente. All’estrazione partecipano gli scontrini dell’anno prima. La data del turno è scelta di volta in volta dall’Agenzia Dogane.

Lo scontrino estratto non partecipa alle future estrazioni.

Lotteria scontrini, estrazione 29 febbraio 2024

Il gioco non si ferma ma continua. Per partecipare, ricordiamo, serve mostrare il codice lotteria al venditore al momento dell’acquisto e pagare con carta elettronica. Ogni euro di spesa genera un biglietto virtuale, per un massimo di 1.000 biglietti a scontrini.

In attesa che prenda il via anche la lotteria scontrini istantanea, intanto, questi i 15 codici vincenti del 29 febbraio 2024:

1569-0141 88S25000993 00540001

1861-0139 3BSDP000351 00140001

2140-0029 53SNS300156 01020001

1977-0285 53SNS301331 05650002

1052-0021 2CMQP062305

1958-0134 53SNS300613 00760038

1910-0114 53SNS300823 10450042

1702-0147 53MN2016796

1703-0089 3BIWB003388

1786-0107 96SRT000313 04560004

0123-0051 8AMCA031604

1874-0006 88S25000466 00710003

0448-0052 53SNS305561 11760031

1770-0008 96MEV065098

1346-0087 99SEA004407 65590002.

Il calendario lotteria scontrini segna il prossimo appuntamento al 7 marzo 2024.