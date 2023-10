È tutto pronto per la lotteria scontrini istantanea che affiancherà quella già in essere, ossia quella che prevede estrazioni periodiche.

C’è stato l’OK del Garante privacy all’Agenzia Dogane e Monopoli. I venditori, dovevano, entro il 2 ottobre 2023 adeguare i registratori di cassa telematici. Lo stesso Garante privacy pubblicava qualche settimana fa le istruzioni per partecipare.

Tuttavia, la macchina non parte ancora.

Oggi basta il codice lotteria

È di ieri, 12 ottobre 2023 l’ultimo turno lotteria scontrini nella formula attuale che prevede estrazioni mensili, settimanali e annuali.

Un gioco che permette di vincere corposi premi a chi acquista beni e servizi e paga con strumento elettronico mostrando al venditore il

Per ogni euro di spesa è riconosciuto un biglietto virtuale che partecipa alle estrazioni, per un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino. Quindi, due scontrini da 800 euro ciascuno equivalgono a 1.600 biglietti. Mentre un solo scontrino da 1.600 euro equivale a 1.000 biglietti.

L’acquirente che vince fa vincere in automatico altresì chi ha venduto. Sono previsti, infatti, premi anche per quest’ultimo.

La prima estrazione in assoluto è stata quella dell’11 marzo 2021 a cui hanno preso parte gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, dal 1° febbraio 2021 al 28 febbraio 2021. A seguire, ogni secondo giovedì del mese si tiene un sorteggio per gli scontrini del mese prima.

La riffa settimanale, è iniziata il 10 giugno 2021. In pratica, ogni giovedì della settimana si sorteggiano gli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana prima. Il turno si affianca e non sostituisce al quello mensile.

Infine, sono previste estrazioni annuali per gli scontrini dell’anno prima. Non c’è un giorno esatto in cui si fanno in quanto la data è stabilita di volta in volta dall’Agenzia Dogane.

Da precisare che lo scontrino una volta estratto non può partecipare agli altri sorteggi.

Lotteria scontrini istantanea, tutto rimandato al 2024?

Come anticipato in premessa è ormai tutto pronto anche per la partenza delle estrazioni istantanee.

In questo caso si vincerà subito senza dover attendere il turno del giovedì o di quello annuale.

La nuova formula, è da precisare che, si affiancherà a quella attuale e non si sostituirà. Quindi, si potrà partecipare ad entrambe. Probabile, tuttavia, che lo stesso scontrino o partecipa all’una o all’altra.

Le istruzioni lotteria scontrini istantanea date dal Garante privacy, dicono che per partecipare a quella istantanea servirà scaricare l’app denominata “Gioco Legale” (che già esiste) e autenticarsi tramite SPID o CIE. L’app servirà ad inquadrare il codice presente sullo scontrino emesso dall’esercente a fronte del pagamento elettronico.

L’avviso dell’eventuale vincita arriverà istantaneamente sull’app stessa. Poi si dovrà inviare un questionario (sempre tramite l’app) in cui bisognerà indicare il c.d. codice bidimensionale generato dal registratore di cassa al momento dell’acquisto. La vincita dovrà essere riscossa entro il termine di 30 giorni.

Tutto pronto, dunque, ma non c’è una data ufficiale di inizio. È probabile che tutto slitterà a gennaio 2024 essendo ormai quasi a fine anno 2023.

Riassumendo…