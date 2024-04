L’ultimo turno della lotteria si è tenuto il 26 aprile 2024, posticipato di un giorno rispetto alla data originaria del 25 aprile, a causa della coincidenza con la festività nazionale. In questa occasione, sono stati coinvolti gli scontrini raccolti tra il 5 e il 21 aprile. Un totale di 30 vincitori è stato selezionato, distribuiti equamente tra acquirenti e venditori. Ogni acquirente fortunato ha ricevuto un premio di 25.000 euro, mentre i venditori coinvolti negli stessi scontrini hanno guadagnato 5.000 euro ciascuno.

La lotteria garantisce che sia l’acquirente sia il venditore dell’identico scontrino risultino vincitori, creando un doppio incentivo a partecipare e a registrare ogni transazione.

Come generare biglietti virtuali

La notifica dei vincitori avviene attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC) o mediante raccomandata. Con un termine di 90 giorni per reclamare il premio, dopodiché i diritti al premio decadono.

Per partecipare, al gioco, ricordiamo che gli acquirenti devono mostrare un codice lotteria al momento dell’acquisto e pagare con mezzi elettronici. Questo processo genera un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per scontrino. I biglietti sono validi per partecipare a estrazioni settimanali, mensili e annuali.

Le estrazioni settimanali si svolgono ogni giovedì e includono gli scontrini della settimana precedente (dal lunedì alla domenica). Ogni turno vincono 15 acquirenti (25.000 euro ciascuno) e 15 venditori (5.000 euro ognuno). Quelle mensili si tengono ogni secondo giovedì del mese e coinvolgono gli scontrini del mese precedente, premiando 10 acquirenti e 10 venditori con somme rispettivamente di 100.000 euro e 20.000 euro. Infine, l’estrazione annuale mette in palio premi notevoli: 5.000.000 di euro per un acquirente fortunato e 1.000.000 di euro per il venditore corrispondente, coinvolgendo tutti gli scontrini dell’anno precedente.

I codici vincenti della lotteria scontrini: turno del 26 aprile 2024

La lotteria degli scontrini non solo promuove l’uso dei pagamenti digitali, ma si pone anche come un deterrente efficace contro l’evasione fiscale, incentivando i commercianti a registrare tutte le vendite.

Inoltre, l’iniziativa stimola un cambio culturale verso l’adozione di pratiche commerciali trasparenti e digitalizzate.

Questi i 15 codici vincenti dell’estrazione del 26 aprile 2024:

0469-0457 2CITP020519

1850-0010 53SNS302870 20080020

2034-0164 53SNS300325 00250021

1767-0149 88S25001197 02490007

1989-0118 53SNS300621 00450023

0515-0110 99SEA004613 10700002

1660-0208 88I24011527

1998-0048 53SNS300823 10450042

1667-0118 88I24014978

1734-0075 99MEY045726

0434-0020 3BIWB011698

1878-0105 96SRT000739 17880001

1670-0008 99SEA001576 B2580032

2240-0280 53SNS300853 07700003

1726-0236 96SRT000063 38080003.

Il prossimo appuntamento sul calendario lotteria degli scontrini è fissato al 2 maggio 2024.

È importante notare che uno scontrino, una volta estratto, non è più valido per le estrazioni future, assicurando così una distribuzione equa dei premi.