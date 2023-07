“Dallo zero in poi conti all’infinito. Per fare il contrario non sai da dove cominciare. Basterebbe solo questo a mostrare tutta la fragilità della conoscenza umana“, afferma Fabrizio Caramagna. Nessun essere umano è infallibile. Basti pensare al fatto che nessuno di noi può sapere ogni minimo dettaglio che caratterizza tutto ciò che ci circonda. Un aspetto che accomuna tutti quanti e che alcune volte può portare a dover fare i conti con spiacevoli conseguenze. Questo soprattutto quando si ha a che fare con la burocrazia. Lo sanno bene tanti beneficiari della social card e del reddito di cittadinanza che devono prestare attenzione a come utilizzano questi sussidi. Ecco come funziona.

Carta risparmio spesa “Dedicata a te”: chi ne ha diritto

Da luglio 2023 è iniziata ufficialmente la distribuzione della carta risparmio spesa dall’importo pari a 382,50 euro. Per beneficiare di tale misura non bisogna avanzare alcuna richiesta. L’Inps, infatti, ha individuato i soggetti aventi diritto e comunicato i relativi nominativi ai Comuni di competenza. Proprio quest’ultimi inviano apposita comunicazione ai cittadini interessati, invitandoli a ritirare la carta prepagata. Entrando nei dettagli, come si legge sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, i beneficiari di tale contributo sono individuati tra i cittadini che rientrano in famiglie composte da almeno tre persone e residenza in Italia. Ma non solo, devono risultare iscritti all’Anagrafe della Popolazione Residente e presentare un Isee inferiore a quota 15 mila euro.

Social card più reddito di cittadinanza: cosa sapere prima di spendere i soldi

Si sottolinea che tale aiuto può essere utilizzato solamente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. Ne consegue che non sarà possibile utilizzare i soldi messi a disposizione con tale carta per acquistare ad esempio alcool, sigarette o farmaci.

Dati i requisiti richiesti, pertanto, saranno in tanti a non poter accedere a tale contributo pur rispettando il limite Isee. Basti pensare alle coppie, ai single e ai genitori single con un solo figlio. Quest’ultimi non otterranno la card perché a tal fine è necessario che la famiglia sia composta da almeno tre persone. Ma non solo, per poter beneficiare della card sociale è necessario non percepire altre forme di aiuto economico, come ad esempio la Naspi o il reddito di cittadinanza. Proprio soffermandosi su quest’ultimo punto è importante prestare la massima attenzione. Questo perché si stanno registrando delle anomalie.

A lanciare l’allarme ci ha pensato Federcontribuenti che ha segnalato il fatto che la carta risparmio è stata erogata anche ai percettori del sussidio targato Movimento 5 Stelle. Una situazione che può portare a conseguenze indesiderate dato che, come avverte sempre Federcontribuenti, starebbero:

” prendendo gli Isee sotto i 15 mila euro senza verificare chi c’è dentro il nucleo familiare. Questo mette a rischio non solo l’erario ma le stesse persone perchè quando l’Inps inizierà a fare i controlli, settembre-ottobre chiederanno indietro non quella rata ma tutto il montante del reddito di cittadinanza”.

Nel caso in cui siate percettori di reddito di cittadinanza e vi venga riconosciuta anche la social card, quindi, state attenti. Il rischio è quello di perdere il diritto ad entrambe le misure.