“Gli uomini di genio a volte realizzano di più quando lavorano di meno, perché stanno pensando invenzioni e formando nelle loro menti l’idea perfetta che successivamente esprimono con le loro mani”, affermava Leonardo Da Vinci. Ogni attività lavorativa, in effetti, è un mondo a sé. Ne consegue che le regole e il modus operandi che risultano valide in un contesto, possono risultare poco appropriate in un altro e viceversa.

A prescindere dal tipo di lavoro svolto, comunque, può capitare a tutti quanti di ritrovarsi a dover fare i conti con problemi di vario genere o momenti di stress sul posto di lavoro. Una situazione indubbiamente poco piacevole, che porta in molti a non vedere l’ora di poter finalmente staccare la spina. In tale ambito è bene sapere che smettere di lavorare prima di andare in pensione è possibile, grazie a delle rendite ponte erogate dall’Inps o dal datore di lavoro.

Smettere di lavorare prima della pensione: 7 modi per farlo oggi con una rendita mensile

Ecco di quali si tratta.

Uscire dal mondo del lavoro prima di raggiungere l’età di 67 anni è possibile. A tal fine vi esistono sette diversi modo, ognuno dei quali presenta diversi requisiti. Entrando nei dettagli, le strade percorribili sono le seguenti: