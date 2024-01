Delegare una persona di fiducia per i servizi online dell’Agenzia Entrate (cassetto fiscale, ecc.) è possibile. Stessa cosa per il figlio minore. In questo caso la delega è per chi ha la responsabilità genitoriale. Se, quindi, tale responsabilità è in capo al genitore, la delega è per quest’ultimo. Se in capo ai nonni, invece, sarà in capo a questi.

E se la responsabilità genitoriale è in capo a entrambi i genitori è possibile conferire doppia delega. Ma ognuno di loro dovrà fare la procedura prevista o è sufficiente fare una sola richiesta?

Gli atti di ordinaria amministrazione

Per i servizi online Agenzia Entrate del figlio minore non è quest’ultimo a dover conferire delega, ma è il genitore stesso a dover chiedere a l’abilitazione all’Agenzia stessa.

La richiesta la si può fare anche per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia Entrate Riscossione.

La cosa rientra tra gli atti riconducibili all’ordinaria amministrazione ai sensi dell’art. 320, comma 1, del Codice civile, ai sensi del quale

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Ne consegue che se la responsabilità genitoriale è conferita ad uno solo dei genitori, solo quest’ultimo potrà abilitarsi ai servizi online Agenzia Entrate del figlio minore. Nel caso in cui, invece, la responsabilità genitoriale è per entrambi i genitori, ciascuno di loro potrà abilitarsi in tal senso.

Servizio online Agenzia Entrate del figlio minore: come abilitarsi

Per abilitarsi ai servizi online Agenzia Entrate del figlio minore, il genitore che ne ha interesse deve presentare l’apposito modulo all’Amministrazione finanziaria.

utilizzando il servizio web “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (in tal caso deve essere sottoscritto con firma digitale intestata al genitore oppure con firma autografa sul modello cartaceo, che può essere scansionato e caricato a sistema);

“Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (in tal caso deve essere sottoscritto con firma digitale intestata al genitore oppure con firma autografa sul modello cartaceo, che può essere scansionato e caricato a sistema); mediante PEC a qualunque delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate (trovi qui gli indirizzi PEC direzioni provinciali). In tal caso il modello deve essere firmato digitalmente (senza necessità di allegare documento del genitore richiedente) oppure deve essere con firma autografa e scansionato (in tale ipotesi occorre allegare documento del genitore);

a qualunque delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate (trovi qui gli indirizzi PEC direzioni provinciali). In tal caso il modello deve essere firmato digitalmente (senza necessità di allegare documento del genitore richiedente) oppure deve essere con firma autografa e scansionato (in tale ipotesi occorre allegare documento del genitore); presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate esibendo il documento di identità del richiedente;

esibendo il documento di identità del richiedente; tramite il servizio online di videochiamata Agenzia Entrate, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito dell’Agenzia medesima.

Nel modello, il richiedente attesta la sua condizione di genitore, specificando se l’esercizio della responsabilità genitoriale è esclusivo o congiunto. Tale modulo, si può presentare in alternativa con una delle seguenti modalità:

In tutti i casi bisogna sempre allegare copia del documento di riconoscimento del figlio minore per il quale si chiede di abilitarsi.

L’abilitazione è valida fino al 31 dicembre dell’anno indicato dal genitore nell’istanza. La scadenza non può, in ogni caso, andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata (per esempio, un’abilitazione attivata nel 2024, può essere valida al massimo fino al 31 dicembre 2026). Laddove non sia indicato nessun termine, l’abilitazione resta valida fino al 31 dicembre dell’anno in cui è attivata.

Lo stesso modello lo si piò utilizzare anche per chiedere la disabilitazione all’uso dei servizi.

