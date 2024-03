In molti, ma non tutti, hanno diritto allo sconto sul bollo auto. Come canta Fabri Fibra: “D’estate lavorano tutti perché, tutti lavorano tranne te. Questo pezzo piace a tutti com’è che tutti lo cantano tranne te“.

In teoria tutti quanti abbiamo gli stessi diritti e doveri. Nella vita reale, però, non è sempre così. Basti pensare alle tante cose che ognuno di noi vorrebbe acquistare, ma a cui si deve rinunciare a causa della mancanza di soldi. Quest’ultimi, purtroppo, non sono illimitati e per questo motivo ognuno di noi si ritrova a dover decidere come spenderli, cercando di evitare spese superflue.

Tassa automobilistica di competenza delle Regioni

Tante, d’altronde, sono le voci che incidono sul nostro bilancio. Alcune di queste possono essere tagliate, altre invece non possono essere rimandate. Lo sanno bene i tanti automobilisti che si ritrovano ogni anno a dover pagare il bollo auto. Quest’ultimo deve essere versato da tutti coloro che possiedono un veicolo, a prescindere dal fatto che circoli su strada oppure resti fermo in garage.

Considerata una delle tasse più odiate dagli italiani, il bollo auto è di competenza regionale. Sono le autorità locali, infatti, a definire le modalità di pagamento, tariffe e tempistiche. Ne consegue che l’importo da pagare non è uguale in tutta Italia, bensì può risultare differente a seconda della regione di residenza.

Sconto bollo auto tabaccai, ACI ma Poste no e solo senza arretrati: tutte le regole

Per sapere se avete diritto o meno a qualche sconto o esonero sul bollo auto, pertanto, vi consigliamo di rivolgervi agli uffici territoriali competenti. Quest’ultimi potranno fornirvi tutte le informazioni dettagliate in merito. Ad esempio, come è possibile evincere dal sito della Regione Sicilia, gli automobilisti qui residenti hanno diritto ad uno:

“sconto del 10 per cento sul bollo e il cosiddetto “straccia bollo” esteso fino al primo luglio 2024 per i contribuenti che intendono mettersi in regola con i pagamenti. A seguito di alcune segnalazioni su disfunzioni nell’accesso agli sgravi, l’assessorato regionale dell’Economia precisa che lo sconto è rivolto a coloro che non hanno annualità pregresse pendenti ed è ottenibile esclusivamente presentandosi agli sportelli Aci o in tutte le tabaccherie siciliane. In quest’ultimo caso bisogna richiedere, al momento del pagamento, l’utilizzo del codice di riduzione 54. Gli uffici postali, invece, non sono abilitati al pagamento in misura agevolata poiché Poste Italiane non ha aderito all’accordo predisposto dalla Regione”.

A breve sconto sul bollo auto per chi domicilia il pagamento

Nel caso in cui si dovessero riscontrare delle difficoltà nel pagare la tassa automobilistica presso gli sportelli, la Regione invita ad inviare una e-mail al seguente indirizzo: [email protected]. Sempre sul sito della Regione Sicilia, inoltre, viene ricordato che nel corso delle prossime settimane verrà concesso un ulteriore sconto a coloro che decideranno di optare per la domiciliazione bancaria.

Al momento sono in corso di definizione le modalità in cui verrà attuata tale agevolazione da parte degli istituti bancari. Si attende, pertanto, apposita comunicazione per sapere come e a partire da quando sarà possibile beneficiare di questa interessante opportunità.