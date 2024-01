Quando si paga il bollo auto conviene optare per la domiciliazione con lo sconto o per il pagamento a rate con Paypal? Come canta Tiziano Ferro con il brano Non me lo so spiegare: “Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, che anche se non valgo niente perlomeno a te, ti permetto di sognare”.

Tante, in effetti, sono le cose che utilizziamo e che ormai fanno parte della nostra quotidianità. Per accedere alla maggior parte di tale oggetti bisogna sborsare necessariamente del denaro.

Proprio quest’ultimo, purtroppo, non è sempre sufficiente a soddisfare tutti i nostri bisogni. Data la sua importanza e limitatezza, pertanto, può rivelarsi opportuno prestare attenzione ad eventuali agevolazioni. In questo modo è possibile, in determinati casi, ottenere lo stesso bene o servizio ad un prezzo più basso. Un modus operandi che ben si adatti agli ambiti più disparati, compreso il pagamento delle tasse.

Bollo auto, conviene la domiciliazione con lo sconto o il pagamento a rate con Paypal?

A proposito di tasse, tra le più odiate di tutte si annovera il bollo auto. Quest’ultimo deve essere pagato obbligatoriamente ogni anno da tutti coloro che risultano proprietari di un veicolo. Questo a prescindere dal fatto che il mezzo circoli su strada oppure resti parcheggiato in garage per tutto l’anno. Tassa di competenza regionale, stabilire a priori il relativo importo non è possibile.

Per questo motivo il consiglio è di rivolgersi agli uffici territoriali di competenza per conoscere l’importo da pagare e se si ha diritto o meno a qualche agevolazione. Anche quest’ultime, infatti, vengono decise dalle amministrazioni locali.

Basti pensare che alcune Regioni, come ad esempio la Campania e la Lombardia, permettono di ottenere uno sconto nel caso in cui si opti per la domiciliazione bancaria. Entrando nei dettagli, come si legge sul sito della Regione Lombardia, ad esempio:

“Chi domicilia il pagamento del bollo presso il proprio istituto di credito ha diritto ad una riduzione pari al 15% dell’importo dovuto. Lo sconto è riconosciuto automaticamente anche per gli anni successivi, salvo revoca. La commissione per l’addebito è inoltre ridotta ad 1 euro, il pagamento avviene l’ultimo giorno utile e non si rischia di incorrere nelle sanzioni previste per i pagamenti tardivi”.

Tassa automobilistica, come pagare in tre rate con Paypal

Un’altra valida alternativa, grazie alla quale risparmiare, consiste nel pagare a rate tramite Paypal.

A tal fine bisogna effettuare l’accesso sull’applicazione IO e scegliere Paypal come strumento di pagamento preferito. In alternativa è possibile optare per Paypal nel momento in cui si effettua il pagamento tramite il sito dell’Aci o altri enti che sono autorizzati alla riscossione del bollo auto e aderenti a PagoPa.

In entrambi i casi è possibile rateizzare il pagamento. Basta scegliere l’opzione “Paga in 3 rate” che, come facilmente intuibile dal nome, permette di effettuare il pagamento in tre rate. Il tutto senza interessi o costi aggiuntivi. La prima rata viene riscossa nell’immediato. Le altre due, invece, nei mesi seguenti, tramite addebito diretto sulla carta di credito o sul conto corrente associato al proprio account Paypal.