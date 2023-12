È possibile usufruire degli sconti auto 104 anche per il cambio pneumatici? Come affermava Roberto Fontanarrosa: “La pigrizia è stato il motore delle grandi conquiste del progresso. Chi ha inventato la ruota, per esempio, non voleva più spingere e camminare. Dietro quasi tutti gli aspetti della comodità ritengo ci fosse un pigro astuto, che pensava ai modi per lavorare meno”.

La ruota, in effetti, è una delle invenzioni più importanti della storia. Grazie ad essa è possibile facilitare lo svolgimento di diversi lavori e rendere più agevoli i vari spostamenti.

Sconti auto 104: valgono anche per il cambio pneumatici?

Basti pensare aiche sono fondamentali per il funzionamento del veicolo, consentendoci di raggiungere in modo facile e veloce le varie mete di nostro interesse. Quest’ultimi, però, non durano in eterno. Con il trascorrere del tempo si usurano e pertanto devono essere sostituiti.

Un’operazione che comporta un esborso economico non indifferente che finisce per pesare sulle tasche dei soggetti interessati. Proprio in tale ambito è giunto in redazione il quesito di un nostro lettore che ci chiede: “Buongiorno mi chiamo Valentino. Lo scorso anno ho acquistato un’auto beneficiando dell’Iva al 4% e di una detrazione del 19% in sede di dichiarazione dei redditi poiché titolare di Legge 104. Fra qualche settimana dovrei fare il cambio pneumatici e pertanto ho deciso di scrivervi per chiedervi se ho diritto o meno a qualche sconto? Grazie in anticipo per la risposta”.

I titolari di Legge 104 e i famigliari che si prendono cura di una persona disabile possono acquistare un’auto beneficiando di diverse agevolazioni. I caregiver hanno diritto a tali sconti a patto che il mezzo venga utilizzato prevalentemente per svolgere azioni volte ad aiutare il soggetto disabile, come ad esempio andare a fare la spesa o acquistare dei farmaci per suo conto. Non tutte le spese inerenti l’auto, però, danno diritto a degli sconti.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Ne è un chiaro esempio la risposta al quesito del nostro lettore che, purtroppo, è negativa. Il cambio pneumatici è considerato unae per questo motivo

A fornire chiarimenti in merito ci pensa la risoluzione numero 306 del 17 settembre 2002 dell’Agenzia dell’Entrate. Stando a quest’ultima, l’aliquota IVA ridotta del 4% spetta solamente per l’acquisto di mezzi destinati a persone con disabilità e per gli interventi tecnici necessari a rendere il veicolo idoneo alle sue esigenze. Entrando nei dettagli, come si legge sul sito del Dipartimento delle Finanze, grazie alla risoluzione poc’anzi citata viene chiarito che:

“le altre spese che danno diritto alla detrazione sono esclusivamente quelle che non rientrano nella ordinaria manutenzione del veicolo, con esclusione, quindi, dei normali costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici, e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo)”.

Per quanto riguarda la detrazione di imposta al 19% in sede di dichiarazione dei redditi, viene sottolineato che: