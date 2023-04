Sconti 104 su prodotti tecnologici: l’elenco completo dell’Agenzia delle Entrate

“Il secolo ventesimo primo vedrà una nuova cultura globale popolata da nuovi ceppi umani che onoreranno l’individualità, la complessità e il potenziale della nostra specie. Saranno immortali illuminati in grado di comunicare alla velocità della luce e di progettare le tecnologie necessarie alla loro rianimazione scientifica” affermava Timothy Francis Leary.

L’epoca in cui viviamo, in effetti, è segnata dal progresso tecnologico. Tanti e diversi sono gli strumenti elettronici a nostra disposizione, grazie ai quali poter comunicare con chiunque in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Ma non solo, molti di questi prodotti tecnologici ci aiutano anche a svolgere con maggior facilità diverse operazioni della vita quotidiana.

Avere tali aggeggi, però, non sempre è possibile. Questo perché per entrarne in possesso bisogna sborsare del denaro di cui non sempre si dispone. Proprio in tale ambito, segnato da una grave crisi economica, pertanto, rivestono un ruolo importanti i possibili sconti. Tra questi si annoverano quelli applicati a favore dei titolari di legge 104.

Detrazione Irpef del 19% e Iva agevolata al 4%

Ma per quali prodotti tecnologi è possibile beneficiare di importanti agevolazioni? Ecco di quali si tratta.

I titolari di Legge 104 e i familiari che hanno fiscalmente a carico una persona affetta da disabilità possono beneficiare di importanti agevolazioni come, a titolo di esempio, avere l’auto quasi gratis. Ma non solo, possono comprare protesi, ausili, dispositivi e apparecchiature elettroniche a prezzi scontati.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, infatti, si legge che per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici si ha diritto ad una detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta e all’Iva agevolata al 4%. Per poter beneficiare di tale opportunità è necessario acquistare un prodotto in base alle esigenze connesse alla tipologia di disabilità e presentare al venditore la documentazione che attesti i requisiti per l’agevolazione.

Sconti 104 su prodotti tecnologici: l’elenco completo dell’Agenzia delle Entrate

Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta numero 282 del 4 aprile 2023, si deve presentare un certificato medico che indici specificatamente il tipo di dispositivo di cui si necessita. Soffermandosi su quest’ultimi, sempre l’Agenzia delle Entrate ricorda che: