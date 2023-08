IMU 2023, conviene pagare già il saldo?

Anche se siamo ad agosto, anche se il fisco e i contribuenti sono in ferie, alcuni si chiedono se è possibile e conveniente pagare già il saldo IMU 2023 senza aspettare dicembre.

L’IMU, ricordiamo, colpisce il possesso di immobili (terreni, case, ecc.). E’ un tributo di competenza comunale, dovuto in base alla percentuale e mesi di possesso nell’anno. Si paga in acconto e saldo. L’acconto scade il 16 giugno, il saldo il 16 dicembre dello stesso anno.

Se il giorno di scadenza cade di sabato o domenica, si slitta al primo giorno lavorativo successivo. Quindi:

l’acconto IMU 2023, era da pagare entro il 16 giugno 2023;

il saldo IMU 2023, andrà pagato entro il 18 dicembre 2023 (il 16 dicembre è sabato).

Quali aliquote si usano per il calcolo

Il fatto che il saldo IMU 2023 scade il 18 dicembre non significa che il contribuente non possa decidere di pagare prima di questa data. Attenzione, tuttavia, che pagare molto prima non significa liberarsi dall’obbligo di versamento.

Per capire questa affermazione, bisogna ricordare come si calcola il tributo, o meglio quali sono le aliquote da utilizzare per il calcolo dell’acconto e del saldo.

In base alle regole in vigore dal 2023, l’acconto si doveva calcolare applicando le aliquote del comune deliberate nel precedente anno (quindi, 2022). Se nel 2022 non sono state deliberate aliquote si doveva andare a ritroso fino all’ultima delibera.

Il saldo IMU 2023 si deve, invece, calcolare con le nuove aliquote deliberate dal comune per l’anno in corso. Ciò, solo a condizione che la delibera sia caricata sul portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre e pubblicata entro il 28 ottobre dello stesso anno. Se questi termini non sono rispettati, allora per il saldo si devono utilizzare le aliquote base previste dalla legge.

IMU 2023, perché conviene aspettare per pagare il saldo

Pagare il saldo IMU 2023 molti mesi prima di dicembre e, comunque, prima del 28 ottobre richiede una indispensabile osservazione.

Se il comune, ad esempio, ad agosto ha già deliberato e pubblicato le nuove aliquote allora il contribuente potrà già calcolare il saldo sulla base di tali nuove aliquote. Tuttavia, il comune potrebbe, nel rispetto dei termini del 14 ottobre e 28 ottobre, deliberare nuove modifiche alle citate aliquote. Quindi, poi bisognerà nuovamente ricalcolare il saldo sulla base delle aliquote aggiornate e versare, l’eventuale differenza.

Il consiglio, dunque, per il versamento del saldo IMU 2023 è quello di aspettare almeno che passi il 28 ottobre di questo stesso anno.

Riassumendo…