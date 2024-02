La rottamazione quater ancora oggetto di proroga. Chi non ha pagato la prima o unica rata, la seconda e terza rata può rimettersi in carreggiata entro il 15 marzo 2024. Proroga anche delle prime due rate per gli alluvionati di maggio 2023, i quali già avevano beneficiato di una prima proroga di tre mesi rispetto ai tempi ordinari di pagamento.

Ricordiamo che parliamo della sanatoria cartelle prevista dalla legge di bilancio 2023 per i carichi (debiti) affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Per aderire alla definizione agevolata andava presentata domanda all’Agenzia stessa entro il 30 giugno 2023, con risposta arrivata entro il 30 settembre 2023. I due termini venivano prorogati, rispettivamente al 30 settembre 2023 e 31 dicembre 2023, per coloro che al 1° maggio 2023, avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 decreto alluvioni (decreto-legge n. 61/2023).

In ogni caso, nella domanda di adesione bisognava indicare se pagare in unica soluzione o a rate (massimo 18 rate).

Prima della proroga

In merito alle scadenze ordinarie di pagamento della rottamazione quater, il calendario vedeva la prima o unica rata in scadenza il 31 ottobre 2023 e la seconda il 30 novembre 2023. Per le restanti 16 rate la date di scadenza individuate sono 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

Per gli alluvionati di maggio 2023, tutti i citati tempi di pagamento furono prorogati di 3 mesi.

Applicati, in tutti i casi, i 5 giorni di tolleranza. Quindi, per ogni rata, possibilità di pagare entro 5 giorni successivi alla scadenza. Regola vuole che, non pagando (in tutto o in parte) nemmeno entro i 5 giorni, anche una sola rata, si perdono i benefici della sanatoria.

Per i NON alluvionati intervenne poi la proroga per il pagamento della prima o unica rata e seconda rata. In sostanza fu data possibilità di pagare entro il 20 dicembre 2023 (senza applicazione in tale ipotesi dei 5 giorni di tolleranza).

Rottamazione quater, pagare tutto con la seconda proroga

Il Milleproroghe 2024 (DL n. 215/2023) convertito in legge, riapre nuovamente i tempi. Si permette di versare la prima o unica rata, la seconda e terza rata, entro il 15 marzo 2024. In tal caso ammessi i 5 di tolleranza. Questo significa possibilità di versare entro il 20 marzo. Stesso slittamento anche per la prima o unica rata e seconda rata degli alluvionati di maggio 2023.

Per i pagamenti devono essere utilizzati i moduli allegati alla comunicazione di accoglimento domanda rottamazione quater all’epoca ricevuta e recuperabile anche sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione in area riservata. Il versamento può farsi con una delle seguenti modalità:

servizio “Paga on-line”

canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA

fisicamente presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai e, previo appuntamento, presso gli sportelli dell’Agenzia Entrate Riscossione

attivazione domiciliazione bancaria.

Il contribuente, anche se in sede di domanda ha scelto di pagare a rate, potrebbe decidere di versare tutto il dovuto in unica soluzione. Per farlo ha due strade, pagare tutti bollettini di pagamento di cui è in possesso oppure chiedere all’Agenzia Entrate Riscossione di ricalcolare il piano di pagamento. La seconda strada è quella più conveniente in quanto l’Agenzia stornerà gli interessi sulle rate ancora da pagare.

Riassumendo