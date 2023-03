Rottamazione cartelle, prospetto informativo solo on line. I danni del digitale

Rottamazione cartelle solo on line; che la presentazione della domanda di sanatoria potesse essere presentata solo in via telematica lo sapevamo già; detto ciò però, ci sono giunte in redazione diverse segnalazioni con le quali siamo stati informati che anche il prospetto informativo ossia il documento di riepilogo dei debiti che che ogni singolo contribuente può rottamare, può essere richiesto solo on line.

Si tratta di un eccessivo ricorso alla digitalizzazione. Posto che ci sono tantissimi contribuenti che non hanno tanto dimestichezza con internet e che potrebbero avere necessità di recarsi presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-riscossione per avere il prospetto informativo.

Rottamazione cartelle. Il prospetto informativo

Prima di presentare domanda di rottamazione delle cartelle, i contribuenti possono prendere contezza dei debiti che possono essere oggetto di sanatoria; per fare ciò, l’Agenzia delle entrate-riscossione, ha attivato un servizio tramite il quale il contribuente può scaricare un prospetto per vedere ciò che può rottamare presentando istanza entro il prossimo 30 aprile.

Per accedere al servizio “prospetto informativo” non servono per forza le credenziali SPID, CIE o CNS, ma è possibile accedere liberamente.

Come riportato di recente in un comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-riscossione:

Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via e-mail il Prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella Definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023. Il Prospetto consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di Definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile 2023 (Fonte comunicato stampa).

Una volta presentata domanda di rottamazione, l’ADER darà riscontro entro il 30 giugno 2023. Con la c.d “comunicazione delle somme dovute”.

Prospetto informativo solo on line

La domanda di rottamazione delle cartelle può essere presentata solo on line; anche senza credenziali. Ma questo lo sapevamo già; detto ciò, come accennato in premessa, diversi nostri lettori ci hanno segnalato di essersi recati presso gli sportelli territoriali dell’Agenzia delle entrate riscossione per ottenere il prospetto informativo ma che puntualmente sono stati invitati a scaricare il documento dal portale on line dell’Agenzia delle entrate-riscossione.

Ora, va benissimo rendere telematiche le procedure con la Pubblica Amministrazione ma dovrebbe comunque essere garantito un canale di assistenza per chi non ha tanta dimestichezza con la tecnologia; come può essere il caso di contribuente avanti con l’età che potrebbero avere necessità di meglio conoscere le possibilità offerte dalla sanatoria.