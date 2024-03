Turno lotteria scontrini prima delle festività pasquali quello di oggi, 28 marzo 2024. Al sorteggio hanno preso parte gli scontrini trasmessi, dal venditore al sistema, da lunedì 18 marzo 2024 a domenica 24 marzo 2024. Si tratta, dunque, della consueta estrazione infrasettimanale che ha designato come vincitori:

15 acquirenti (a ciascuno vanno 25.000 euro)

15 venditori (a ognuno finiscono 5.000 euro).

Lo stesso scontrino è vincente per entrambe le parti. Pertanto, i codici vincenti in totale sono 15. Ciascuno dei fortunati ora riceverà notizia ufficiale del premio via PEC o per raccomandata.

Il pagamento deve farsi con carta

Dalla notifica della vincita si avranno 90 giorni di tempo per farsi vivi e reclamare il premio, altrimenti è perso.

La lotteria scontrini, ricordiamo, è un’iniziativa promossa nel 2021 dal governo italiano per incentivare i pagamenti elettronici nel commercio al dettaglio, combattendo così l’evasione fiscale.

I partecipanti al gioco hanno la possibilità di vincere premi in denaro grazie agli scontrini provenienti dai loro acquisti effettuati tramite carte di credito, debito, o altri metodi di pagamento elettronici. Per partecipare, i consumatori devono avere un codice lotteria, che viene fornito registrandosi sul sito ufficiale della lotteria degli scontrini. Ogni euro di spesa dà diritto a un biglietto virtuale, per un massimo di 1.000 biglietti per ciascun scontrino.

La lotteria prevede estrazioni periodiche, ossia settimanali, mensili e annuali, offrendo premi di vario valore.

I sorteggi mensili (ogni secondo giovedì del mese per gli scontrini del mese prima), assegnano ogni volta un premio da 100.000 euro per ognuno dei 10 acquirenti vincitori e un premio da 20.000 euro per ognuno dei 10 venditori fortunati. Ciascun turno infrasettimanale (si fa ogni giovedì, per gli scontrini che vanno da lunedì a domenica della settimana prima), designa come vincenti 15 acquirenti (25.000 euro ad ognuno) e altrettanti venditori (5.000 euro a testa). Infine, l’estrazione annuale, per gli scontrini dell’anno prima, designa un solo acquirente fortunato (5.000.000 di euro) e un solo fortunato venditore (1.000.000 di euro).

Lotteria scontrini, i codici fortunati del 28 marzo 2024

La data del turno annuale è definita di volta in volta dall’Agenzia Dogane.

Lo scontrino estratto in un turno non partecipa ai futuri sorteggi. Dopo il triplo turno lotteria scontrini del 21 marzo 2024, ecco invece i 15 codici vincenti dell’estrazione 28 marzo 2024:

1429-0040 99IEB010151

1957-0077 96SRT000049 17720004

1738-0243 96MKR008928

1306-0042 72MU1047191

1647-0135 2CITP004425

1976-0155 99SEA001485 05540003

0872-0139 99SEA004707 01050009

0330-0069 3BSDP002360 09010006

1118-0138 96SRT000231 07290005

0519-0120 53SNS300915 20390035

1983-0099 53SNS300697 00660007

0285-0016 3BSDP002028 79190004

1375-0079 99SEA004454 07390006

1645-0459 3BIWB002344

2010-0039 53SNS300881 20140024.

Prossimo turno a calendario lotteria scontrini il 4 aprile 2024.