Soldi, carriera, paura della noia o di sentirsi improvvisamente vecchi e inutili: possono essere diversi i motivi che portano a rimandare la pensione pur avendo i requisiti per smettere di lavorare. A chi ha pochi contributi alle spalle e vede il traguardo pensione come un puntino lontano, può sembrare una pazzia. Eppure nella pratica succede più di quanto si pensi. Ma se ci si pente di aver aspettato si può tornare indietro? La risposta è che: dipende. Ma da cosa? Vediamolo insieme rispondendo ad un quesito che ci è giunto in redazione sull’argomento. Vi anticipiamo già che la parola chiave è “cristallizzazione“. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

Potrei ma non voglio, rimandare la pensione e paura di pentirsi amaramente

“Salve, vi scrivo per un dubbio in merito alla mia pensione futura (o presente). Mi spiego meglio: quest’anno avrei raggiunto i requisiti (di età e di contributi) per andare in pensione con Opzione donna.

Devo ammettere che ho pensato a questa possibilità perché faccio un lavoro stancante e so che, da nonna pensionata, sarei molto utile a mio figlio e mia nuora e avrei modo di godermi le mie due nipotine. Ma c’è un MA ed è quello economico. La mia pensione calcolata non è certamente alta. Con il taglio di Opzione Donna mi basterebbe appena per mantenermi. Mio figlio mi ha anche offerto una paghetta come nonna sitter ma onestamente lo trovo imbarazzante. Avevo pensato di lavorare un altro anno cercando di risparmiare sul superfluo (palestra, uscite, corsi etc) per poter smettere di lavorare con una maggiore serenità. Ma se invece di un anno poi ne passassero di più? Ho l’uscita con opzione donna assicurata o rischio di perdere il treno per la decisione di rimandare la pensione oggi?”

La scelta di smettere di lavorare o di rimandare la pensione è molto soggettiva quindi solo il diretto interessato può sapere che cosa è meglio.

Quali pensioni garantiscono la cristalizzazione del diritto

Ma ci sono delle considerazioni oggettive, legate ai rischi, che possono aiutare la scelta.

Anche Opzione Donna, come Quota 100 e altre forme di pensione anticipata, dà diritto alla cd cristalizzazione del diritto. Significa che chi perfeziona i requisiti nei termini di legge, si garantisce la porta aperta anche negli anni a seguire. Diverso il discorso per la pensione di vecchiaia, soggetta a riforme che potrebbero vedere il diritto di pensionamento spostato avanti di anni con differenze anche notevoli di anno in anno.

Ogni forma di pensionamento prevede dei requisiti anagrafici e contributivi

Se vige la cristallizzazione del diritto basta perfezionare i requisiti nei termini di legge per non perdere il treno pensione

Opzione Donna è tra le misure che danno diritto alla cristallizzazione del diritto

Siamo felici di aver potuto tranquillizzare la nostra lettrice sperando che il chiarimento sia stato utile anche per altri utenti con lo stesso dubbio.