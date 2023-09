Rigetto rottamazione cartelle, quando e dove fare ricorso

Non tutti gli aderenti alla domanda rottamazione cartelle restano contenti. Qualcuno ha l’accoglimento totale, qualcun altro solo parziale. Altri stanno ricevendo anche il rigetto. E vedersi rigettare la richiesta di sanatoria significa non poter godere del risparmio di sanzione e interessi che la definizione agevolata, invece, garantisce.

Ad ogni modo, quando c’è rigetto, l’Agenzia Entrate Riscossione ne spiega anche le motivazioni. E contro il diniego alla sanatoria il contribuente ha due strade percorribili:

pagare il debito dovuto (con possibilità di chiedere la ratizzazione)

impugnare il diniego facendo ricorso dinanzi agli organi competenti.

Alcune date da ricordare

La domanda di adesione alla rottamazione cartelle di questa edizione prevista dalla legge di bilancio 2023 (rottamazione quater) andava fatta entro il 30 giugno 2023. Più tempo a disposizione, invece, per coloro che al 1° maggio 2023 avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni.

Ora è tempo di risposta.

L’Agenzia Entrate Riscossione, entro il, completerà l’invio della comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda. Cosa che, invece, sarà completata entro ilper gli alluvionati.

In caso di accoglimento della rottamazione cartelle, la comunicazione indica l’importo dovuto e le scadenze di pagamento. In allegato anche i bollettini per pagare.

Rottamazione cartelle, il ricorso contro la risposta

La comunicazione ricevuta dal contribuente, che sia di accoglimento o rigetto, è impugnabile. Nella lettera, infatti, è specificato espressamente che

è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ricorso con le modalità previste dagli articoli 1, 20 e 22 del D.Lgs. n. 546/1992, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado per i soli crediti tributari; con riferimento agli altri crediti, l’impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Quindi, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente può fare ricorso. Tale ricorso è da presentarsi:

alla Commissione tributaria provinciale competente, se i debiti oggetto della domanda di sanatoria sono di natura tributaria (quindi, ad esempio, si tratta di IRPEF, IRAP, IVA, ecc.)

competente, se i debiti oggetto della domanda di sanatoria sono di natura tributaria (quindi, ad esempio, si tratta di IRPEF, IRAP, IVA, ecc.) al giudice ordinario, laddove trattasi di debito di natura NON tributaria.

Riassumendo…