Come ricevere risposte dall’INPS direttamente dal sito dell’Istituto con SPID o CIE

Il sito istituzionale dell’INPS ormai da anni offre una serie di servizi per il cittadino facilmente utilizzati con le classiche credenziali di accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione. E parliamo dello SPID, della CIE o della CNS. Dal presentare una istanza, allo scaricare un certificato, e perfino dal presentare ricorso o chiedere chiarimenti all’INPS. Con i servizi digitali ormai si può fare davvero tutto. Oggi approfondiamo il campo delle richieste di chiarimento da parte di un contribuente all’INPS, per pratiche che non sono andate a buon fine. O che presentano delle problematiche differenti. Chiarimenti che il cittadino può ottenere abbastanza facilmente come vedremo. Una cosa che potrà fare anche un nostro lettore alle prese con problematiche relative alla domanda di NASPI.

Ci chiede un lettore

“Gentile redazione mi chiamo Mauro e sono un disoccupato che ha presentato la domanda per la NASPI. Ma che non ha avuto ancora risposte da ormai due mesi dall’istituto.

Essendo un lavoratore stagionale ogni anno ho a che fare con la NASPI. E ogni anno la percepisco nei periodi in cui non presto servizio. Dopo la stagione invernale in un albergo a Cortina, per la prima volta ho deciso di presentare la domanda di disoccupazione da solo tramite le mie credenziali di accesso SPID. Il fatto che gli altri anni l’ho sempre percepita tranquillamente e facilmente mi rende piuttosto preoccupato, anche perché negli algtri anni ho usato il Patronato. Adesso dal momento che, ripeto, essendo la prima volta che ho fatto tutto da solo, non vorrei che ho sbagliato qualcosa. Come posso ottenere risposte da parte dell’INPS per verificare se eventualmente ho commesso qualche inesattezza?”

I servizi digitali dell’INPS e le tante possibilità che offre l’Istituto Previdenziale

Come dicevamo in premessa grazie alle credenziali di accesso che siano SPID, CIE o CNS, il contribuente può avere accesso a tutto ciò che gli serve con l’INPS.

Dalla presentazione di una domanda al download della ricevuta di presentazione, dal ricorso alla semplice richiesta di chiarimenti. Anche se da qualche giorno il sito dell’Inps ha cambiato interfaccia, le funzioni fruibili da parte degli interessati sono sempre le stesse. E tra queste c’è il comunica con l’Istituto, che è ciò che serve al nostro lettore alle prese con la sua NASPI.

Accedendo a “myinps” con le credenziali prima citate, è possibile entrare nell’area per le comunicazioni, compilare il form e chiedere spiegazioni all’INPS su una determinata domanda o su una determinata problematica. Si tratta a tutti gli effetti dell’alternativa alla classica comunicazione telefonica usando da cellulare il numero 06 164 164 che consente di parlare con un operatore di call center dell’Istituto.

Come comunicare facilmente con l’Istituto tramite il portale e ottenere risposte dall’INPS con Spid o Cie

L’interessato a determinati chiarimenti dell’INPS deve di fatto indicare quale è l’oggetto della comunicazione. E naturalmente quale è la domanda a cui vuole una risposta da parte dell’Istituto. Nel caso specifico, il lettore dovrà chiedere come mai nonostante abbia presentato la domanda della NASPI non c’è ancora nessuna risposta da parte dell’Istituto. Il diretto interessato deve inserire anche il numero di cellulare dove si vuole ricevere un eventuale chiamata da parte degli operatori INPS nel caso sia necessaria la comunicazione verbale.

Oltre al numero l’interessato deve indicare anche la fascia oraria dove si desidera essere contattati e dove si è liberi di parlare con l’operatore. A prescindere da un’eventuale chiamata da parte dell’operatore INPS nel giro di 24 o massimo 48 ore, l’INPS risponde e il diretto interessato potrebbe avere risposta al suo quesito, per iscritto e direttamente nell’area comunicazioni INPS.

Questo servizio fa parte di quel conglomerato di servizi che l’ha messo a disposizione in maniera digitale per i cittadini.