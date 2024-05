Le polizze assicurative obbligatorie per le automobili (Rc auto) sono molto costose. Soprattutto per chi, fresco di patente, assicura per la prima volta un’automobile. Per un veicolo di bassa potenza si arriva a pagare anche cifre non facilmente sostenibili, al punto che spesso molti giovani neopatentati sono costretti a rinunciare ad acquistare un’automobile.

Non è sempre stato così in Italia, ma negli ultimi decenni le tariffe sono lievitate molto più dell’inflazione e i rincari hanno spesso doppiato, se non triplicato, la crescita reale del costo della vita.

Rc auro: come si eredita la classe di merito di un genitore

Per agevolare i giovani che devono assicurare per la prima volta un’auto o una moto, anche se si tengono fermi in garage , interviene la famosa legge Bersani (Legge n° 248 del 4/08/2006) che prevede di ereditare la classe di merito dei genitori.

In questo modo si possono risparmiare molti soldi se un giovane neopatentato può assicurare il proprio veicolo utilizzando la classe di merito dei genitori. Generalmente questa è classificata nella parte bassa e di conseguenza l’Rc Auto è minore. Tuttavia occorre rispettare alcuni fondamentali requisiti affinché la compagnia assicurativa possa applicare ai figli la tariffa dei genitori.

Innanzitutto è necessario che il richiedente e il genitore (o altro familiare) da cui si eredita la classe di merito devono appartenere allo stesso nucleo familiare. Questo significa che le persone in causa devono essere:

Coniugi;

Conviventi more uxorio (come se fossero sposati);

Genitori e figli;

Fratelli e sorelle;

Generi e nuore;

Affini entro il secondo grado (ad esempio, cognati e suoceri).

Se non sussistono questi requisiti, debitamente risultati da autocertificazione anagrafica e riscontrabile presso gli uffici comunali, la classe di merito non può essere trasmessa. In pratica questa pratica funziona solo all’interno del nucleo familiare. A parte ciò, per ereditare la classe di merito più bassa, è necessario l’intestatario del veicolo da cui si eredita la classe di merito non deve aver causato sinistri con colpa negli ultimi 5 anni.

Come procedere con la compagnia assicurativa

Basta quindi un piccolo incidente per far venire meno il requisito richiesto.

Per richiedere l’applicazione della classe di merito ereditaria, è necessario seguire alcuni passaggi. Dapprima bisogna contattare la compagnia assicurativa con la quale si intende contrarre una nuova polizza Rc Auto (anche se l’auto è ferma in garage). Poi bisognerà produrre la seguente documentazione che, in ogni caso, sarà richiesta all’atto della stipula del contratto:

documento di identità del richiedente e del familiare da cui si eredita la classe di merito

copia dello stato di famiglia;

attestato di rischio del veicolo da cui si eredita la classe di merito (rilasciato dall’attuale compagnia assicurativa);

carta di circolazione del nuovo veicolo.

La procedura è valida anche in caso di morte del genitore per il quale il figlio diventa erede dei beni. In questo senso, anche l’attestato di rischio è devoluto per successione, sempre che lo stato di famiglia attesti l’appartenenza allo stesso nucleo familiare prima del decesso.

