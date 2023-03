Ravvedimento operoso, 12 codici tributo si vestono a nuovo

L’Agenzia delle Entrate istituisce 12 nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente ad alcune imposte che emergono dalla dichiarazione redditi dei contribuenti.

In particolare, i nuovi codici tributo sostituiscono quelli già in uso ed interessano le imposte sostitutive e ad altre imposte dirette.

Ricordiamo che il ravvedimento operoso permette al contribuente di rimediare spontaneamente all’omesso versamento (totale o parziale) delle imposte. Quindi, significa che non le ha pagate alle scadenze previste. Ravvedersi significa dover versare, in ritardo:

l’imposta omessa

la sanzione (ridotta a seconda del ritardo nel versamento)

gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

Il ravvedimento si perfeziona solo con il versamento di tutte le tre voci.

I nuovi codici tributo per il ravvedimento operoso

Nel compilare il modello di pagamento F24, quando si fa il ravvedimento operoso, bisogna indicare un codice tributo che è distinto per ognuna delle menzionate voci.

Ecco, quindi, i nuovi codici tributo stabiliti dall’Agenzia Entrate con la Risoluzione. 12/E del 2023:

“8940” – Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze

“1940” – Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze

“ 8941 ” – Sanzione per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

” – Sanzione per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata “ 1941 ” – Interessi per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

” – Interessi per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata “ 8942 ” – Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato

” – Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato 1942 ” – Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato

” – Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato “ 8943 ” – Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato

” – Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato “ 1943 ” – Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato

” – Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato “ 8944 ” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità “ 1944 ” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità “ 8945 ” Sanzione per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive

” Sanzione per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive “1945” Interessi per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte.

I codici tributo soppressi e l’entrata in vigore dei nuovi

Si tenga presente che, i nuovi codici tributo per il ravvedimento operoso entrano in vigore non subito ma dal 2 maggio 2023

Contestualmente sono abrogati i codici tributo:

“ 8913 ” – denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”

” – denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi” “ 1992 ” – denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive

” – denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive “8908” denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”.

Dunque, con decorrenza 2 maggio 2023 questi tre sono soppressi.