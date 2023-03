“L’energia è sempre in movimento verso l’esterno o verso l’interno. Non può mai restare ferma: se fosse ferma non sarebbe energia, ma non esiste nulla che non sia energia. Quindi, tutto si sta muovendo in qualche modo”, affermava Osho. Effettivamente l’energia è alla base di ogni cosa. Che si tratti di piccoli movimenti fatti dall’essere umano piuttosto che con dei macchinari, in ogni caso sfruttiamo energia.

Quest’ultima, d’altronde, si rivela fondamentale negli ambiti più disparati. Basti pensare ai vari elettrodomestici che abbiamo in casa oppure alla semplice lampadina che illumina una stanza. Proprio soffermandosi sull’energia elettrica, non si può sottovalutare l’aumento dei prezzi che pesa sulle tasche delle famiglie italiane.

Sempre più persone riscontrano delle serie difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Al fine di far fronte a tale situazione, pertanto, può rivelarsi utile sfruttare alcune agevolazioni che permettono di installare il fotovoltaico in casa senza spendere cifre da capogiro.

Raddoppiano le agevolazioni per installare il fotovoltaico in casa, ma non tutti ne hanno diritto

Ecco di quali si tratta.

Grazie alla Legge di Bilancio 2023 il governo ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini delle agevolazioni grazie alla quali poter fronteggiare il caro energia. Entrando nei dettagli è possibile beneficiare di una detrazione del 50% su un tetto di spesa di 96 mila euro per interventi sugli immobili. Tale detrazione dovrà essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Tra le soluzioni più gettonate tra coloro che desiderano optare per il fotovoltaico in casa, si annovera l’installazione di un impianto solare sul balcone. In tal caso non è necessario richiedere alcuna autorizzazione, nemmeno se si desidera beneficiare della detrazione sulla spesa sostenuta.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2023

È sufficiente infatti possedere una comunicazione di installazione dell’impianto, con tanto di compilazione del modello unico per il fotovoltaico.

Sempre al fine di contrastare il caro bollette, inoltre, è possibile richiedere il bonus mobili ed elettrodomestici. Quest’ultimo permette di ottenere una detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di immobili o grandi elettrodomestici che aiutano a risparmiare energia. Si tratta di un’agevolazione messa a disposizione anche negli anni addietro, ma che ultimamente ha registrato importanti cambiamenti. In particolare, come si evince dal sito dell’Agenzia delle Entrate, si presenta come una: