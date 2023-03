Quota 103 e Tfs: tempi lunghi per ottenerlo, ma da febbraio c’è l’anticipo Inps

I dipendenti pubblici che vanno in pensione anticipata con Quota 103 devono attendere la liquidazione. Il trattamento di fine servizio (Tfs) segue infatti regole diverse rispetto al Tfr riservato ai lavoratori del settore privato.

La buona uscita è liquidata dall’ente previdenziale solo dopo che sono maturati i requisiti per la pensione di vecchiaia a 67 anni o anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (12 mesi in meno per le donne).

Pensione con Quota 103 e Tfs

Pertanto, come avvenuto per Quota 100 e Quota 102, i dipendenti del settore pubblico devono aspettare parecchio prima di ottenere il Tfs. Come spiegato nella circolare Inps n.38 del 8 marzo 2022, il Tfs per Quota 103 segue le stesse regole delle altre pensioni anticipate.

Generalmente i tempi di attesa dell’Inps sono di 12 mesi per la liquidazione del Tfs se il dipendente accede alla pensione di vecchiaia a 67 anni. Oppure di 24 mesi se il dipendente accede a quella anticipata in base all’anzianità anagrafica indipendentemente dall’età.

Per cui nel caso di uscita dal servizio con Quota 103, cioè a 62 anni di età con 41 di contributi versati, occorre guardare quale requisito pensionistico ordinario si centra per primo per sapere quando sarà pagato il Tfs.

I tempi di attesa della liquidazione, ad esempio, per chi esce a 62 anni e deve attendere i requisiti di vecchiaia a 67 anni saranno di ben 6 anni (5 per raggiungere l’età prevista, più 12 mesi per la finestra mobile).

Tempi di attesa della liquidazione e anticipo Inps

Ma non è finita qui. I tempi di attesa della liquidazione del Tfs si allungano ancora in base all’importo spettante. La legge prevede che qualora la cifra superi i 50 mila euro, si debba attendere altro tempo.

fino a 50mila euro in unica soluzione

fino a 100mila euro in due rate a distanza di 12 mesi una dall’altra

per importi superiore a 100 mila euro in 3 rate a distanza l’una dall’altra.

La liquidazione avviene nel seguente modo:

Il rischio è quindi quello di dover attendere molti anni prima di vedersi riconosciuto interamente il Tfs per chi va in pensione con Quota 103. Come fare allora? Dallo scorso mese di febbraio, l’Inps ha attivato le procedure per anticipare la liquidazione. Il pagamento avverrà a fronte della corresponsione di un tasso agevolato del 1%, oltre allo 0,5% di spese. Decisamente più conveniente che affidarsi ai prestiti offerti dalla banche convenzionate.