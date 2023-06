La quattordicesima 2023 cambia sistema di calcolo: scopri se prenderai di più o di meno

Col pagamento della pensione di luglio per molti beneficiari è in arrivo anche la quattordicesima. Il bonus sarà presto visibile online sul settimo cedolino dell’anno, ma non sarà uguale per tutti. Chi ne ha diritto, percepirà la gratificazione in base a diversi fattori di calcolo e a condizione che abbia superato i 64 anni di età.

La quattordicesima – lo ricordiamo – è erogata solo sulle pensioni dirette e indirette. Sono escluse tutte le altre prestazioni non pensionistiche, come Ape Sociale o gli assegni sociali e di invalidità. La somma di denaro spettante varia da un minimo di 336 euro a un massimo di 655 euro una tantum, a seconda dei contributi versati e dalla soglia di reddito limite stabilita di anno in anno dalla legge.

A chi spetta la quattordicesima sulla pensione

Prima di capire si calcola la quattordicesima bisogna vedere bene a chi spetta. La legge che regola l’erogazione del bonus per i pensionati spiega chiaramente che ci sono dei limiti.

Il primo è quello di non superare, come rendita, il doppio dell’importo del trattamento minimo di pensione

Essendo tale cifra aumentata quest’anno per effetto della perequazione automatica a 563,74 euro, ne deriva che chi prende più d i 1.127,48 euro lordi al mese, non ha diritto alla quattordicesima. La verifica del requisito è effettuata dall’Inps sulla scorta dei dati presenti nel casellario centrale dei pensionati.

La quattordicesima non spetta ai titolari di pensione di invalidità civile o assegno sociale, rendite Inail e pensioni di guerra. Spetta, invece, a tutti i pensionati

del settore privato;

autonomi;

ex lavoratori del settore dello sport e dello spettacolo professionistico;

del comparto pubblico.

Il calcolo della quattordicesima

Ma a quanto ammonta la quattordicesima? Il calcolo è effettuato in base due fattori: uno in base all’anzianità contributiva e l’altro in base ai redditi annuali del pensionato.

Per quanto riguarda l’ anzianità contributiva , si tiene conto di chi ha fino a 15 anni di contributi versati (autonomi fino a 18 anni), chi da 15 a 25 anni di contributi (autonomi fino a 28 anni e chi oltre i 25 anni (autonomi oltre 28 anni).

Quindi, a seconda della fascia di anzianità contributiva, è corrisposta la somma seguente per chi percepisce nel 2023 redditi fino a 10.992.93 euro all’anno:

437 euro con 15 anni di contributi;

546 euro con 25 anni di contributi;

655 euro con oltre 25 anni di contributi.

Per redditi annui più alti, ma non oltre i 14.657,24 euro, il pagamento della quattordicesima avviene in questo modo:

336 euro con 15 anni di contributi;

420 euro con 25 anni di contributi;

504 euro con oltre 25 anni di contributi.

Chi prende il bonus a luglio e chi a dicembre

Per coloro che perfezionano i requisiti anagrafici entro il 31 luglio 2023, la quattordicesima è liquidata sulla rata di pensione di luglio. Invece, per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto in poi, il pagamento avverrà a dicembre 2023.

In tutti i casi, la quattordicesima è riconosciuta pro rata a partire dalla data di compimento del 64 esimo anno di età. O dal momento in cui decorre la pensione. Il diritto, poi, viene successivamente verificato sulla base dei redditi consuntivi non appena disponibili.

