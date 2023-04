“Sappiamo fare i conti e la ginnastica. Guardare il mare e respirare plastica. Facciamo la rivoluzione se ci va, ma niente è come stare nella macchina. Nella macchina, nella macchina, ma niente è come stare nella macchina. Nato in salotto e cresciuto in armadio, lavoravo in cucina e vacanza in solaio. Una macchina, frà, è tutto ciò che sognavo. Mi dicevo: ‘andrò lontano da qui'”, cantano Marracash feat Neffa con il brano “Nella Macchina”.

La macchina, in effetti, è il mezzo di trasporto più apprezzato e utilizzato. Grazie a tale mezzo di trasporto possiamo spostarci ogni giorno da una parte all’altra della città e raggiungere le varie mete di proprio interesse. Per poter guidare un’auto, però, non basta avere a propria disposizione un mezzo.

È bensì necessario aver provveduto ad adempiere ad alcuni obblighi. Tra questi si annoverano il pagamento dell’assicurazione e del bollo auto. Proprio soffermandosi sulla tassa più odiata dagli automobilisti è bene sapere come fare a stabilire quale sarà l’importo da pagare.

Quanto ti costerà il bollo auto per la macchina nuova: calcolo veloce

Ecco come fare.

Il bollo auto deve essere pagato ogni anno da tutti coloro che possiedono un’auto. Stabilire a priori a quanto ammonti l’importi da pagare della tassa più odiata dagli italiani, però, non è possibile. Questo perché dipende da tutta una serie di fattori come il tipo di mezzo, la regione di competenza e la potenza del veicolo. In linea generale è possibile affermare che per calcolare l’importo del bollo auto è possibile utilizzare la seguente formula, ovvero: Tariffa regionale x Potenza fiscale x Coefficiente ambientale.

Entrando nei dettagli, la tariffa regionale, come è facile intuire dal nome, differisce da una regione all’altra.

Ne consegue che tale valore avrà un peso economico differente a seconda della località di proprio interesse. La potenza fiscale del veicolo, invece, indica la cilindrata del motore e la sua potenza effettiva, espressa in cavalli fiscali. Per finire il coefficiente ambientale riguarda la classe ambientale del veicolo. Proprio quest’ultima, nel caso in cui si acquisti un mezzo a basso tasse ambientale, consente in alcuni casi di beneficiare di importanti sconti.

Come già detto comunque, stabilire a priori quanto costerà la tassa automobilistica non è possibile. A tal fine si consiglia di rivolgersi agli uffici competenti della propria regione in modo tale da avere informazioni dettagliate in merito come, ad esempio, la tariffa regionale applicata. Ma non solo, è possibile anche usufruire di servizi ad hoc, come quello messo a disposizione dall’Aci per riuscire a sapere nel giro di pochi secondi a quanto ammonti l’importo del bollo auto da pagare.