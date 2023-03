“C’è un solo diritto umano fondamentale, il diritto di fare come diavolo ti pare. E con esso arriva l’unico dovere fondamentale dell’uomo, il dovere di assumersene le conseguenze“, affermava P. J. O’Rourke. Ognuno di noi, in effetti, desidera essere libero di fare tutto ciò che desidera. Peccato che non sempre ciò è possibile. Anzi, tutti i giorni ci ritroviamo alle prese con regole di vario genere da rispettare e che finiscono per avere un impatto non indifferente sule nostre esistenze.

A complicare la situazione, poi, la burocrazia che spesso si rivela così tanto farraginosa da non sapere quando si debba o meno adempiere a qualche dovere. Tra questi si annovera il mancato pagamento del bollo auto che potrebbe portare con sé conseguenze particolarmente pesanti. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Bollo auto 2023, cosa fare se scopri di aver saltato le rate 2022

Tra le tasse più odiate dagli italiani, il bollo auto deve essere pagato ogni anno dai soggetti che possiedono un’auto.

Questo a prescindere che il veicolo circoli o meno per strada. Ma cosa succede se non si ricorda di effettuare tutti i pagamenti? Ebbene, in tal caso si deve provvedere al pagamento di unapari allo 0,1% in più per ogni giorno di ritardo superiore ai quattordici giorni.

La percentuale è dell’1,5% per un ritardo compreso tra il quindicesimo e il trentesimo giorno. Si arriva fino al 3,75% in caso si pagamento effettuato per un ritardo superiore ai 90 giorni, fino a massimo dodici mesi. Se il pagamento viene effettuato dopo un anno, la sanzione è maggiorata del 30% rispetto all’importo iniziale. A tali valori si deve aggiungere lo 0,5% per ogni semestre di ritardo in qualità di interessi di mora.

Attenzione alla prescrizione e ai debiti pregressi

Se il pagamento non viene effettuato entro i tre anni, si rischia il fermo amministrativo del mezzo e la cancellazione del mezzo dal PRA. Si renderà obbligatoria, dunque, una nuova immatricolazione e il saldo completo del bollo non versato.

Trascorsi tre anni di tempo dal sollecito di pagamento, si ricorda che il bollo auto va in prescrizione e pertanto non bisogna sborsare ulteriormente denaro. In caso di dubbio si consiglia di controllare l’eventuale mancato pagamento del bollo auto attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito dell’ACI e, in caso di debiti pregressi, provvedere tempestivamente al relativo pagamento. In quest’ultimo caso è obbligatorio fare una nuova immatricolazione e pagare il saldo del bollo auto non pagato.