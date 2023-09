“Ho convertito il motore della mia macchina da benzina ad alcool. Adesso risparmio un sacco però la macchina va un po’ a destra e un po’ a sinistra“, afferma Walter Angelucci. L’aumento dei prezzi, purtroppo, continua a preoccupare e a pesare sulle tasche dei cittadini. Per questo motivo non stupisce che in tanti sperino di trovare una soluzione alternativa alla benzina, grazie a cui poter far muovere le auto. Diverse le ipotesi in ballo, con alcune particolarmente fantasiose da non poter essere purtroppo utilizzate.

In attesa di vedere se un futuro si assisterà a qualche novità che potrebbe rivoluzione il sistema di alimentazione delle vetture, è bene porre l’attenzione su alcune misure fattibili. Tra queste si annovera il nuovo bonus benzina che potrebbe essere erogato a sostegno delle famiglie economicamente più disagiate. Ma quanti km sarà possibile fare grazie a questa agevolazione? Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Caro carburante, in arrivo bonus da 80 euro

Al fine di contrastare il caro carburante, il governo starebbe pensando di introdurre un nuovo contributo a sostegno delle famiglie meno abbienti.

Inizialmente si è ipotizzato di un bonus dal valore pari a 150 euro. Stando alle ultime indiscrezioni, però, tale importo potrebbe essere ridotto a quota 80 euro. Secondo le ultime notizie, il bonus benzina sarà caricato sulla carta Dedicata a Te , ovvero la social card, con un contributo una tantum da 382,50 euro. Quest’ultima è stata di recente distribuita a molte famiglie con Isee pari a massimo 15 mila euro, per acquistare beni di prima necessità e generi alimentari.

Sempre le famiglie con Isee basso potrebbero beneficiare del nuovo bonus benzina. Al momento, però, nulla è stato confermato. Bisogna attendere il prossimo Consiglio dei Ministri, in occasione del quale potrebbe essere confermato proprio il tanto atteso contributo contro il caro carburante.

Quanti km puoi fare con il nuovo bonus benzina in arrivo

Ma di fatto, considerano anche l’attuale costo della benzina, quanti km sarà possibile fare a gratis grazie a questo bonus?

Per sapere quanti km sarà possibile fare con il nuovo bonus bisogna considerare la tipologia di alimentazione, il consumo medio di carburante e il prezzo di quest’ultimo. Entrando nei dettagli, si stima che con un veicolo a benzina, mediamente, è possibile percorrere 16 km con un litro. Ad oggi il prezzo medio della benzina self service è pari a 2,005 euro al litro. Ipotizzando l’erogazione di un bonus da 80 euro, pertanto, sarà possibile percorrere gratis circa 638 km.

Chi possiede un veicolo a GPL, invece, può percorrere tranquillamente 11 km con un litro. Considerando un prezzo medio pari a 0,712 euro al litro, grazie al nuovo bonus sarebbe possibile percorrere a gratis circa 1235 km. Per quanto riguarda i veicoli a diesel, invece, si stima che mediamente possano percorrere 17 km con un litro. Ad oggi il prezzo medio del diesel self service è pari a 1,942 euro al litro. Ne consegue che grazie al bonus sarebbe possibile fare gratuitamente circa 700 km. Ovviamente i calcoli poc’anzi citati sono solamente delle stime. Il risultato finale, infatti, può differire a seconda del prezzo effettivo giornaliero del carburante, oltre che al consumo del proprio veicolo.