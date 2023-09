Quando arrivano i soldi del bonus psicologo 2023: servirà per le terapie del prossimo anno?

Il bonus psicologo è stato rifinanziato e reso strutturale dalla legge di bilancio 2023. Questo significa che ogni anno sarà previsto e ogni anno il legislatore dovrà trovare le risorse da destinarvi.

Tuttavia, del bonus psicologo 2023 ancora non v’è traccia. La manovra rimandava ad un nuovo decreto interministeriale la definizione delle modalità attuative. Un decreto che è in ampio ritardo.

Inoltre, la stessa manovra di bilancio innalza l’importo minimo del bonus.

La prima edizione

Il bonus psicologo è stato introdotto dal legislatore per il 2022 al fine di dare un sostegno economico a chi avesse bisogno di cura della propria salute mentale messa a dura prova anche dall’emergenza Covid-19. Un voucher, nella forma di codice univoco, che utilizzabile per le sedute di psicoterapia presso psicologi professionisti iscritti all’albo.

L’importo del contributo, nella sua prima edizione variava, a seconda del valore ISEE del nucleo familiare, da un minimo di 600 euro ad un massimo di 200 euro.

per ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del bonus psicologo, fino a 50 euro per ogni seduta, è fino ad un importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario

per ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario.

laddove l'ISEE è superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

In particolare:

Niente bonus psicologo, invece, per ISEE superiore a 50.000 euro.

Bonus psicologo 2023, perché i soldi non arrivano ancora

La legge di bilancio 2023 ha rinnovato il bonus psicologo rendendo strutturale.

Allo stesso tempo ha innalzato da 600 euro a 1.500 euro l’importo massimo del contributo.

La manovra, come già detto, rimanda ad un nuovo decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative. Il decreto, tuttavia, ad oggi (12 settembre 2023) non ancora risulta emanato. Questo significa che non è possibile ancora fare richiesta del beneficio.

Il nuovo provvedimento, in dettaglio, dovrà indicare i tempi e le modalità per fare domanda. Inoltre, dovrà rendere noti in nuovi importi in funzione delle diverse fasce di ISEE. Essendo già a settembre è probabile che il bonus psicologo 2023 sarà utilizzabile per sedute di psicoterapia fatte anche nel 2024.

