Bonus psicologo 2023, quanto spetta e da quando si può fare domanda

La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 ha trasformato il bonus psicologo da agevolazione temporanea ad agevolazione permanente. Con la stessa Legge, il bonus riconoscibile sempre per le spese pagate per sedute di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti all’albo degli psicologi, è stato innalzato da un massimo di 600 euro per persona a 1500 euro.

Per l’anno 2023, le risorse che lo Stato ha messo a disposizione del bonus sono pari a 5 milioni di euro; 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Il bonus psicologo, com’era prima della Legge di bilancio 2023?

Il bonus psicologo è stato introdotto con l’art.1-quater, comma 3, del DL 228/2021.

Le disposizioni attuative della misura sono state poi adottate con il decreto 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, GU Serie Generale n.148 del 27-06-2022.

“Il Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” è rivolto a tutte quelle persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e non solo (Fonte Inps).

Il decreto ha fissato la procedura per richiedere l’agevolazione all’INPS e l’entità del bonus in base alle fasce Isee.

Nello specifico, il bonus è parametrato alle seguenti fasce Isee:

ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;

ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;

con un ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è pari a 200 euro per ogni beneficiario.

La domanda poteva essere presentata dai cittadini richiedenti che al momento della presentazione risultino in possesso dei seguenti requisiti:

essere residente in Italia ;

; disporre di un ISEE, in corso di validità non superiore a 50mila euro.

Bonus psicologo 2023 . Quando sarà possibile presentare domanda?

Il comma 538 della Legge di bilancio 2023 ha confermato il bonus ossia lo ha reso permanente per gli anni dal 2023 in avanti:

All’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo e’ inserito il seguente: « Il contributo e’ stabilito nell’importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 ».

Pe far sì che la proroga sia effettivamente operativa, è necessario che sia adottato apposito decreto attuativo che fissi le regole per richiedere il bonus psicologo 2023.

Per quanto si sa oggi, anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal Ministero competente, il decreto attutivo dovrebbe essere adottato entro fine aprile con possibilità di richiesta del bonus all’INPS a partire da maggio/giugno; circa i requisiti, con molta probabilità potrebbero essere confermati quelli dello scorso anno.

Dunque, il richiedente deve: essere residente in Italia; disporre di un ISEE, in corso di validità non superiore a 50mila euro.