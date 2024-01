Il 2 gennaio 2024 molti pensionati sono andati allo sportello delle Poste o della banca per prelevare dal conto corrente la pensione o per verificare se c’era stato l’accredito. E tutti sono tornati a casa a mani vuote. Questo perché l’accredito non è avvenuto il giorno 2 (anche se lavorativo) bensì il giorno 3, come da calendario pubblicato dall’INPS sul proprio sito istituzionale.

Ci riferiamo a coloro che ricevono la pensione con accredito diretto sul conto corrente o sull’IBAN del libretto postale.

Vediamo, quindi, tutte la date di accredito da considerare per il 2024 e, quindi, evitare di recarsi allo sportello in un giorno sbagliato.

Le date per chi ritira in contanti

Il problema del giorno dell’accredito pensione sul conto corrente o sul libretto non si pone per coloro che riscuotono la pensione direttamente in contanti presso gli uffici postali (all’interno).

Per questi pensionati, infatti, come avvenuto per gli anni passati, è necessario rispettare il calendario di turnazione che viene reso noto ogni mese. Quindi, ad esempio, per la pensione gennaio 2024 è stata prevista la seguente turnazione:

3 gennaio 2024 – dalla A alla C

4 gennaio 2024 – dalla D alla K

5 gennaio 2024 – dalla L alla P

7 gennaio 2024 – dalla Q alla Z.

Si ricorda che su tale pensione ci sarà anche la rivalutazione e l’adeguamento ai nuovi scaglioni IRPEF in vigore nel periodo d’imposta 2024.

Calendario pensioni 2024, tutte le date dell’accredito

Per coloro che, invece, ricevono la pensione con accredito in conto corrente o su IBAN del libretto postale, questi i giorni i cui troveranno la pensione 2024 accreditata:

3 gennaio

1 febbraio

1 marzo

2 aprile

2 maggio

1° giugno (se posta) oppure 3 giugno (se banca)

1° luglio

1° agosto

2 settembre

1° ottobre

2 novembre (se posta) oppure 3 novembre (se banca)

2 dicembre.

Il calendario vale per tutti i pagamenti dei trattamenti pensionistici, inclusi gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL.

