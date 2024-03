20 marzo 2024. E’ questa la data entro la quale coloro i quali hanno presentato domanda di rottamazione quater dovranno pagare le prime 3 rate. Le prime due rate in realtà sono scadute rispettivamente al 31 ottobre e al 30 novembre. La terza al 28 febbraio scorso. Tuttavia, per le prime due rate in precedenza era intervenuta la proroga della rottamazione-quater al 18 dicembre e successivamente con il DL 215/2023, c.d. decreto Milleproroghe, la remissione in bonis. Con possibilità di pagamento entro il 20 marzo. La stessa scadenza riguarda la 3° rata.

Detto ciò, pagare tre rate in unica soluzione non sarà facile. Anche considerando che le prime due sono pari al 20% del totale sanatoria. E’ ragionevole pensare che in molti saranno in difficoltà nel pagamento delle rate.

Da qui, noi di investire Oggi ti proporremo una soluzione che non è complicata da attuare. Il risultato ottenuto ti permetterà di pagare le tre rate e di attivare una dilazione delle stesse in modo da suddividere l’esborso complessivo.

La proroga della rottamazione quater

L’art.3-bis del DL Milleproroghe permette a chi non ha pagato le prime rate della rottamazione delle cartelle di provvedervi entro il prossimo 20 marzo.

Nello specifico:

i contribuenti con istanza di pace fiscale presentata entro lo scorso 30 giugno potranno pagare le prime tre rate;

presentata entro lo scorso 30 giugno potranno pagare le prime tre rate; i residenti dei territori alluvionati (vedi allegato 1 DL 61/2013) invece potranno procedere al versamento delle prime due rate.

Per tali soggetti la proroga è riferita solo alle prime due rate, in quanto in loro favore opera a monte un differimento di tre mesi di tutti i termini legati alla sanatoria. Nei fatti, per tali contribuenti la 3° rata avrà scadenza ordinaria al 31 maggio.

In caso di pagamento omesso o parziale oppure tardivo, verranno meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

A ogni modo, chi intende pagare soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, potrà utilizzare il servizio “ContiTu”:

ContiTu ti consente di rimodulare l’importo totale dovuto del tuo piano di Definizione agevolata e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.

Detto ciò, si può ancora scegliere tra proroga della rottamazione o rateazione ordinaria.

Proroga rottamazione cartelle. Una rata al mese senza perdere la sanatoria (ecco come fare)

In premessa abbiamo accennato al fatto che pagare tre rate in unica soluzione non sarà facile. Anche considerando che le prime due sono pari al 20% del totale sanatoria. In molti saranno in difficoltà nel pagamento.

Il consiglio che possiamo dare noi di Investire Oggi, è quello di pagare con carta di credito entro il 20 marzo, in tal modo la rata sarà addebitata sul conto di appoggio della carta solo nel mese di aprile. Inoltre, diverse app di svariati istituti di credito, permettono di rateizzare le spese fatte con la carta, pagando un tasso di interesse non troppo alto.

In tal modo l’onere complessivo potrebbe essere dilazionato in 3 o più mesi. Ciò riguarda il rapporto banca-cliente e non inficerà in alcun modo sulla validità della pace fiscale. In tal modo si rimanda la scadenza del versamento della rottamazione. Da valutare, anche se qui ci sono esperienze contrastanti (è fattibile o meno?), la possibilità di rateizzare direttamente con PayPal. Associando sempre una carta di credito.

Riassumendo…