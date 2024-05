Con l’apertura della stagione dichiarativa e la disponibilità del modello 730/2024 precompilato dal 30 aprile, professionisti e contribuenti sono presi dalle novità della dichiarazione dei redditi prima della scadenza. Anche se il termine ultimo come molti sanno è fissato al 30 settembre, ci sono numerosi vantaggi nel presentare il 730 quanto prima, sia che tu debba ricevere un rimborso, sia che tu debba un saldo al fisco. Non si risparmia solo tempo ma si ottengono anche vantaggi economici.

730 2024 anticipato: vantaggi per i Contribuenti a Credito

Per i contribuenti che attendono un rimborso, presentare il 730 prima significa accelerare i tempi di ricezione.

Contribuenti a Debito: quante rate si possono chiedere per il saldo 730?

Il rimborso viene infatti liquidato già con la busta paga di luglio per coloro che inviano la dichiarazione entro maggio. Chi presenta più tardi o a ridosso della scadenza del 730 dovrà aspettare il mese successivo alla presentazione per vedere il rimborso nella propria busta paga, prolungando di fatto i tempi di attesa. Ricordiamo che una delle più interessanti novità del 730 2024 riguarda la possibilità di ottenere il rimborso diretto senza sostituto di imposta anche per i lavoratori dipendenti.

Chi risulta a debito dovrebbe considerare ancora di più una presentazione anticipata. Infatti, inviando il 730 dopo giugno non solo si incappano in interessi sul debito, ma si ha anche meno flessibilità nella rateizzazione. Presentare la dichiarazione entro la metà di giugno permette di dividere il debito in 7 rate uguali, con l’ultima scadenza il 16 dicembre. Questa opzione è particolarmente vantaggiosa sia per chi ha la ritenuta in busta paga sia per chi paga con modello F24, con la prima rata in scadenza al 30 giugno.

Scadenza 730 2024: Rischi della Presentazione Tardiva o Last Minute

Presentare il 730 dopo le prime scadenze di giugno riduce il numero di rate disponibili per spalmare il debito. Per chi si trova a presentare a fine settembre, le uniche mensilità disponibili per saldare il debito saranno quelle di ottobre e novembre.

Riassumendo

Dal 30 aprile scorso è possibile inviare il 730 2024;

La scadenza 730 per la presentazione come sempre è in calendario per il 30 settembre prossimo;

Molti però sottovalutano i vantaggi della dichiarazione tempestiva, diciamo prima delle scadenze del mese di giugno.

I vantaggi di non aspettare l’ultima scadenza 730 riguardano sia i contribuenti a credito che quelli a debito.

Questo può portare a una significativa erosione dello stipendio, specialmente se il debito è elevato, mettendo a rischio la stabilità finanziaria del contribuente.