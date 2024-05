730 novità 2024: ecco come avere il rimborso direttamente sul conto e non in busta paga!

A partire dal 2024 è possibile ottenere il rimborso 730 direttamente sul conto corrente e non in busta paga. Come canta Malika Ayane con il brano Ricomincio da qui: “Una novità sarà e mi porterà a non fermarmi mai”. Nella vita nulla è prevedibile. Con il trascorrere del tempo sono tante le cose che possono cambiare, come ad esempio il nostro aspetto fisico e il modo in cui ci relazioniamo con gli altri.

Alcune novità possono essere poco gradite, altre invece potrebbero portare con loro dei risvolti positivi.

Dichiarazione dei redditi, niente più righi e codici ma un percorso guidato

In ogni caso l’importante è cercare di trarre sempre il meglio da ogni situazione e, ove necessario, trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Un modus operandi che si rivela essere fondamentale neiQuest’ultima, infatti, si rivela essere spesso così farraginosa da non sapere come districarsi.

Riuscire a stare dietro ai vari adempimenti fiscali e scadenze da rispettare può risultare spesso una vera e propria impresa. Proprio in tale ambito giunge una buona notizia per tutti coloro che si apprestano a presentare la dichiarazione dei redditi. A partire dal 2024, infatti, fa il suo debutto il cosiddetto 730 semplificato che presenta alcuni importanti vantaggi.

Entrando nei dettagli, come si evince dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2024, a partire dal pomeriggio di martedì 30 aprile è possibile accedere al servizio online per la consultazione dei:

“modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale le informazioni trasmesse per la stagione 2024 sono circa 1 miliardo e 300 milioni. Con il nuovo 730 semplificato il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righi e codici ma sarà guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici. I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”. Dopo aver accettato o modificato i dati – operazioni che si potranno compiere dal prossimo 20 maggio – sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello”.

730 novità 2024: ecco come avere il rimborso direttamente sul conto e non in busta paga!

Nel 2024, quindi, debutta il questionario per il nuovo 730 che porta con sé un’altra importante novità.

I contribuenti, infatti, prima di inviare la dichiarazione potranno selezionare la voceIn questo modo è possibile chiedere che sia la stessadel soggetto interessato. Un’opportunità, quest’ultima, che potrà essere usufruita anche da coloro che hanno un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto ad effettuare il conguaglio.

Tale opzione risulta valida anche nel caso in cui dalla dichiarazione dei redditi dovesse emergere un debito. In quest’ultimo caso il contribuente può pagare attraverso l’apposito servizio online oppure stampare il modello F24 precompilato ed effettuare il relativo pagamento con le modalità ordinarie.

Riassumendo