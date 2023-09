La plusvalenza nel forfettario: come comportarsi ogni fine anno

Per essere partita IVA in regime forfettario è necessario che siano rispettati determinati requisiti. Tra questi è richiesto non aver superato 85.000 euro di ricavi/compensi.

La verifica deve essere fatta con riferimento all’anno d’imposta precedente, per chi è già in attività. Quindi, ad esempio, nel 2024 non può essere forfettario chi nel 2023 ha superato il citato limite. Inoltre (questa è una novità), esce dal forfettario nel 2023 già in corso di anno chi nel 2023 stesso supera 100.000 di ricavi/compensi.

A tal proposito, un lettore ci pone un quesito. Questi ci fa presente di trovarsi nel regime forfettario e di aver già superato 85.000 di ricavi. In particolare, oggi (a settembre 2023) si trova a 90.000 euro. Non prevede di fare altre fatture da qui a fine anno. Sta, tuttavia, pensando di vendere un immobile strumentale all’attività e da questa vendita realizzerà una plusvalenza di 15.000 euro. Chiede, pertanto, di sapere se questa plusvalenza deve essere considerata ai fini della verifica del limite dei ricavi.

La verifica del limite dei ricavi/compensi

Perché se così fosse, significherebbe che nel 2023 supera i 100.000 euro (90.000 + 15.000 euro) e quindi uscirebbe dal forfettario già dal 2023 con tutte le conseguenze del caso.

Come anticipato, tra i requisiti per avere partita IVA in regime forfettario è richiesto di non superare 85.000 euro di ricavi/compensi.

Il superamento del limite porta l’uscita dal regime a partire dal periodo d’imposta successivo. Tuttavia, dal 2023, se in corso di anno d’imposta si superano 100.000 euro di ricavi/compensi, l’uscita è immediata.

Esempi Contribuente partita IVA forfettaria che nel 2023 ha ricavi/compensi non superiore a 85.000 euro – può essere forfettario anche nel 2024

Contribuente partita IVA forfettaria che nel 2023 ha ricavi/compensi superiore a 85.000 euro ma superiori a 100.000 euro – può rimanere forfettario nel 2023 ma NON anche nel 2024

Contribuente partita IVA forfettario che nel 2023 ha ricavi/compensi superiore a 100.000 euro – deve uscire dal forfettario già nel corso del 2023 (da quando supera il limite) e NON può essere forfettario nemmeno nel 2024.

La rilevanza della plusvalenza nel forfettario

Venendo al quesito del nostro lettore, per rispondere occorre richiamare quanto chiarito dall’Agenzia Entrate nella Circolare n. 10/E del 2016 e ribadito nella Risposta 478/E del 2019. In queste occasioni è stato detto che

le plusvalenze realizzate in corso di regime non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime forfetario

Ciò, quindi, sta significando che l’eventuale plusvalenza realizzata dalla vendita del bene da parte del lettore NON concorrerà alla formazione del reddito d’impresa da assoggettare ad imposta sostitutiva propria del regime forfettario e non concorrerà nemmeno alla verifica della soglia di ricavi/compensi annui da non superare per stare nel regime stesso.