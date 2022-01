Pergolato senza permessi: spetta il bonus 110?

La costruzione di un pergolato nella propria abitazione può rientrare nel bonus 110? Inoltre, ai fini della sua realizzazione è necessario richiedere permessi al comune dove si trova la casa?

I lavori ammessi al bonus 110

Per capire se la realizzazione di un pergolato a casa possa rientrare nel bonus 110 è necessario definire se questo tipo di lavoro può configurarsi come “trainante” o “trainato”.

In dettaglio, danno diritto al superbonus come lavori trainanti, nel senso che sono ammessi al beneficio a prescindere dalla realizzazione di altri tipi di intervento:

lavori isolamento termico sugli involucri

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

lavori finalizzati all’adozione di misure antisismiche.

Sono ammessi al 110 anche altri lavori purché realizzati congiuntamente ad uno o più dei precedenti. In particolare si tratta dei c.d. lavori trainati e vi rientrano:

interventi di efficientamento energetico

installazione di impianti solari fotovoltaici

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (per spese sostenute dal 1° gennaio 2021).

I permessi per il pergolato

La realizzazione di un pergolato non pare configurarsi come lavoro “trainante” e nemmeno come “trainato”. Quindi, è escluso dal bonus 110%.

In merito ai permessi pergolato, c’è una diatriba tra comuni e giurisprudenza. Per il TAR del Lazio, in una recente sentenza, trattasi di un arredo da terrazzo, soprattutto se il pergolato non è propedeutico alla possibilità di ampliamento della superficie di casa.

